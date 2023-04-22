Сибирячка устроила игорный клуб напротив собора в центре — его накрыли

Прокуратура и полиция накрыли игровой клуб в центре Новосибирска — он работал несколько месяцев.
Игровой клуб обнаружили в одном из помещений жилого дома на улице Гоголя, 1, рядом с Вознесенским кафедральным собором. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что сотрудники ведомств «осуществили контрольную закупку», а также зафиксировали нелегальную деятельность на фото и видео и изъяли два системных блока. Клуб организовала жительница Новосибирска, ее имя силовики не раскрывают.
— Предварительно установлено, что с января 2023 года по настоящее время подозреваемая организовала деятельность игорного клуба, где проводились игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также игрового оборудования в виде персональных компьютеров с заранее установленной игровой программой. Денежные средства посетители передавали администраторам игровых залов в наличной форме, — рассказали в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.
В отношении сибирячки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ — незаконная организация и проведение азартных игр, расследование продолжается.
Неделей раньше новосибирские силовики провели рейд по игровым клубам Ленинского района, еще одна закрытая в апреле сеть работала с 2018 года.