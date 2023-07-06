freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 90.34
eur 98.41
Тема дняРубль падает: почему могут поднять ключевую ставку
Все новости
Все новости

«Захожу в подвал, а там игровые автоматы». В жилом доме на Ватутина ликвидировали казино — и это не впервые

Посетители не только играли в подполье, но и отдыхали на детской площадке

312

В жилом доме на Ватутина, 23 ликвидировали подпольное казино

Поделиться

В Новосибирске подпольный зал игровых автоматов ликвидировали в жилом доме на улице Ватутина, 23. В нем находились люди, сообщили накануне 5 июля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Представитель ТСЖ «Ватутина 23», который пожелал остаться анонимным, рассказал, что это не первое казино, замеченное в доме.

— И, наверняка, не последнее. Если хотите, приезжайте примерно через месяц — посмотрим, вдруг откроется снова, — предположил он в беседе с НГС.

По словам мужчины, предыдущее игорное заведение по этому адресу закрыли в декабре 2022 года. Сколько оно проработало, наш собеседник не уточнил.

Новое же казино, по его словам, появилось в пятиэтажке в апреле этого года. Мужчина рассказал о том, как жильцы Ватутина, 23 узнали об открытии в доме очередного нелегального казино.

— Не заметить было трудно. Я ежемесячно снимал показания счетчиков в помещении, где находился подпольный зал. Захожу, а там игровые автоматы, - говорит член ТСЖ

По его информации, игроки заходили в казино через двор и попутно качались на качелях на детской площадке.

На фото ликвидированного заведения, предоставленных прокуратурой Новосибирской области, видно множество мониторов и системных блоков.

Компьютеры изъяли из подпольного казино в жилом доме на Ватутина, 23

Компьютеры изъяли из подпольного казино в жилом доме на Ватутина, 23

Поделиться

— Сейчас же не такие игровые автоматы, как раньше. Вместо них — компьютеры, — прокомментировал представитель ТСЖ.

В прокуратуре уточнили, что всего в ходе розыскных мероприятий из нелегального казино изъяли 29 единиц игорного оборудования.

Возбуждено уголовное дело по статье за незаконное предпринимательство (ч. 2 ст. 171 УК РФ).

Напомним, в июне силовики пресекли работу казино в Ленинском районе Новосибирска. В нем было более 20 посетителей.

По теме

ПрокуратураНовосибирскУголовкаПроисшествиеНовостиКазино
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter