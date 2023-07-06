«Захожу в подвал, а там игровые автоматы». В жилом доме на Ватутина ликвидировали казино — и это не впервые

В Новосибирске подпольный зал игровых автоматов ликвидировали в жилом доме на улице Ватутина, 23. В нем находились люди, сообщили накануне 5 июля в пресс-службе региональной прокуратуры.
Представитель ТСЖ «Ватутина 23», который пожелал остаться анонимным, рассказал, что это не первое казино, замеченное в доме.
— И, наверняка, не последнее. Если хотите, приезжайте примерно через месяц — посмотрим, вдруг откроется снова, — предположил он в беседе с НГС.
По словам мужчины, предыдущее игорное заведение по этому адресу закрыли в декабре 2022 года. Сколько оно проработало, наш собеседник не уточнил.
Новое же казино, по его словам, появилось в пятиэтажке в апреле этого года. Мужчина рассказал о том, как жильцы Ватутина, 23 узнали об открытии в доме очередного нелегального казино.
— Не заметить было трудно. Я ежемесячно снимал показания счетчиков в помещении, где находился подпольный зал. Захожу, а там игровые автоматы, - говорит член ТСЖ
По его информации, игроки заходили в казино через двор и попутно качались на качелях на детской площадке.
На фото ликвидированного заведения, предоставленных прокуратурой Новосибирской области, видно множество мониторов и системных блоков.
— Сейчас же не такие игровые автоматы, как раньше. Вместо них — компьютеры, — прокомментировал представитель ТСЖ.
В прокуратуре уточнили, что всего в ходе розыскных мероприятий из нелегального казино изъяли 29 единиц игорного оборудования.
Возбуждено уголовное дело по статье за незаконное предпринимательство (ч. 2 ст. 171 УК РФ).
Напомним, в июне силовики пресекли работу казино в Ленинском районе Новосибирска. В нем было более 20 посетителей.