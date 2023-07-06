«Захожу в подвал, а там игровые автоматы». В жилом доме на Ватутина ликвидировали казино — и это не впервые

— Сейчас же не такие игровые автоматы, как раньше. Вместо них — компьютеры, — прокомментировал представитель ТСЖ.



В прокуратуре уточнили, что всего в ходе розыскных мероприятий из нелегального казино изъяли 29 единиц игорного оборудования.

