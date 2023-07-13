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На станции метро «Заельцовская» случился впечатляющий потоп — видео

В мэрии объяснили случившееся

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Специалисты осмотрели и ликвидировали место протечки

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В Новосибирске 9 июля на станции метро «Заельцовская» случился потоп. В пресс-центре мэрии объяснили, с чем была связана протечка на станции.

Видео с впечатляющими кадрами в редакцию прислал читатель НГС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

— Причиной появления протечки на станции метрополитена «Заельцовская» явилось переполнение водой коммуникаций в районе трамвайного кольца на площади имени Калинина из-за обильных ливневых дождей, — пояснили в муниципалитете.

По данным мэрии, специалисты осмотрели и ликвидировали место протечки. Потоп не сказался на графике движения поездов.

Ранее центральные улицы Новосибирска за считанные минуты затопило потоками воды. По данным наших читателей, подобная ситуация сложилась и на других концах города, например, на левобережье и на Обкомовских дачах.

ПотопМетроНовосибирск
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