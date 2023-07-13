На станции метро «Заельцовская» случился впечатляющий потоп — видео

В Новосибирске 9 июля на станции метро «Заельцовская» случился потоп. В пресс-центре мэрии объяснили, с чем была связана протечка на станции.
Видео с впечатляющими кадрами в редакцию прислал читатель НГС.
— Причиной появления протечки на станции метрополитена «Заельцовская» явилось переполнение водой коммуникаций в районе трамвайного кольца на площади имени Калинина из-за обильных ливневых дождей, — пояснили в муниципалитете.
По данным мэрии, специалисты осмотрели и ликвидировали место протечки. Потоп не сказался на графике движения поездов.
Ранее центральные улицы Новосибирска за считанные минуты затопило потоками воды. По данным наших читателей, подобная ситуация сложилась и на других концах города, например, на левобережье и на Обкомовских дачах.