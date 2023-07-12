Разрушенный тротуар в Железнодорожном районе не могут починить из-за согласования с жильцами

Участок тротуара на улице Красноярской от улицы 1905 года до Челюскинцев не могут починить из-за согласования с жильцами дома. Так утверждают в пресс-службе мэрии Новосибирска. На пешеходной зоне разрушились бетонные плиты до арматуры.
Как рассказали в администрации Центрального округа, по Жилищному кодексу РФ муниципалитет не может распоряжаться общедомовым ресурсом многоквартирных домов. Это право перешло собственникам жилых и нежилых помещений. А тротуар на улице Красноярской относится к придомовой территории шести домов —
В прошлом году для ремонта тротуара был подготовлен дизайн-проект компанией ООО «Перспектива». С собственниками жилья домов
— Для улучшения внутренней инфраструктуры квартала дизайн-проект подготовлен с учетом фактического пользования земельными участками по улице Красноярской, 32, 34, 36, 38 и неудовлетворительного состояния покрытия из железобетонных плит. Предусмотрено максимально функциональное зонирование территории для обеспечения безопасного прохода пешеходов (организация транспортного и пешеходного движения), — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Проект, по словам мэрии, согласовали со всеми собственниками, кроме дома на улице Красноярской, 32. Из-за этого пока ремонтные работы провести не могут. Как уточнили в администрации, за содержание дома на Красноярской, 32 отвечает АО «МКС-Новосибирск». Арматуру, которая торчит на дороге, срезали.
В Новосибирске возле остановки «Белинского» начали ремонт теплосетей. Из-за этого проход для пешеходов стал слишком узким.