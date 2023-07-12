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СрочноМэрия не может начать ремонт тротуара в центре
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Разрушенный тротуар в Железнодорожном районе не могут починить из-за согласования с жильцами

После жалоб жителей арматуру на тротуаре срезали

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Как добавили в мэрии Новосибирска, стоящий на тротуаре рынок согласован с собственниками дома

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Участок тротуара на улице Красноярской от улицы 1905 года до Челюскинцев не могут починить из-за согласования с жильцами дома. Так утверждают в пресс-службе мэрии Новосибирска. На пешеходной зоне разрушились бетонные плиты до арматуры.

Как рассказали в администрации Центрального округа, по Жилищному кодексу РФ муниципалитет не может распоряжаться общедомовым ресурсом многоквартирных домов. Это право перешло собственникам жилых и нежилых помещений. А тротуар на улице Красноярской относится к придомовой территории шести домов — № 32–38 на улице Красноярской.

В прошлом году для ремонта тротуара был подготовлен дизайн-проект компанией ООО «Перспектива». С собственниками жилья домов № 32, 34, 36 и 38 обсудили проект 21 апреля 2022 года.

— Для улучшения внутренней инфраструктуры квартала дизайн-проект подготовлен с учетом фактического пользования земельными участками по улице Красноярской, 32, 34, 36, 38 и неудовлетворительного состояния покрытия из железобетонных плит. Предусмотрено максимально функциональное зонирование территории для обеспечения безопасного прохода пешеходов (организация транспортного и пешеходного движения), — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Проект, по словам мэрии, согласовали со всеми собственниками, кроме дома на улице Красноярской, 32. Из-за этого пока ремонтные работы провести не могут. Как уточнили в администрации, за содержание дома на Красноярской, 32 отвечает АО «МКС-Новосибирск». Арматуру, которая торчит на дороге, срезали.

В Новосибирске возле остановки «Белинского» начали ремонт теплосетей. Из-за этого проход для пешеходов стал слишком узким.

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ТротуарКрасноярскаяЖелезнодорожный районМэрия
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