«Везде торчит арматура»: на одной из улиц в Железнодорожном районе разрушился тротуар — фоторепортаж

В Новосибирске на улице Красноярской тротуар разрушился, а местами торчит арматура. На состояние улицы пожаловался читатель НГС, который рассказал об участке от улицы Челюскинцев до улицы 1905 года.
— Дорога вся разбитая, из асфальта везде торчит арматура, заезда и спуска нормального на Челюскинцев нет, зато есть куча новых павильонов-магазинов, — описал читатель НГС.
Фотокорреспондент НСГ Александр Ощепков съездил на Красноярскую и запечатлел разрушенный тротуар. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.
В этом году на ремонт тротуаров выделят почти 200 миллионов рублей. НГС собрал жалобы жителей и посмотрел, где пешеходные дорожки отремонтируют. Ищите свою улицу на карте.