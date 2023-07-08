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«Везде торчит арматура»: на одной из улиц в Железнодорожном районе разрушился тротуар — фоторепортаж

Недавно на улице поставили новые павильоны

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Улица находится в жилмассиве Челюскинском

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В Новосибирске на улице Красноярской тротуар разрушился, а местами торчит арматура. На состояние улицы пожаловался читатель НГС, который рассказал об участке от улицы Челюскинцев до улицы 1905 года.

— Дорога вся разбитая, из асфальта везде торчит арматура, заезда и спуска нормального на Челюскинцев нет, зато есть куча новых павильонов-магазинов, — описал читатель НГС.

Фотокорреспондент НСГ Александр Ощепков съездил на Красноярскую и запечатлел разрушенный тротуар. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.

На тротуаре стоят павильоны

На тротуаре стоят павильоны

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Асфальт разрушился до арматуры

Асфальт разрушился до арматуры

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По тротуару ездят автомобили

По тротуару ездят автомобили

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Кое-где торчат железные узлы

Кое-где торчат железные узлы

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На такой улице стоит смотреть под ноги

На такой улице стоит смотреть под ноги

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На улице оживленное движение как пешеходов, так и машин

На улице оживленное движение как пешеходов, так и машин

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На тротуаре не делали «заплаток»

На тротуаре не делали «заплаток»

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В таком месте опасно ходить на каблуках или ездить на самокатах

В таком месте опасно ходить на каблуках или ездить на самокатах

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Кое-где видна уложенная плитка

Кое-где видна уложенная плитка

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В этом году на ремонт тротуаров выделят почти 200 миллионов рублей. НГС собрал жалобы жителей и посмотрел, где пешеходные дорожки отремонтируют. Ищите свою улицу на карте.

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ТротуарАсфальтПешеходыЖелезнодорожный район
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