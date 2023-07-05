Из-за ремонта теплотрассы новосибирцам сузили тропинку к остановке — они обходят по проезжей части

В Новосибирске возле остановки «Белинского» начали ремонт теплосетей. Из-за этого проход для пешеходов стал слишком узким. В «Сибирской генерирующей компании» пообещали решить эту проблему.
Как рассказала читательница НГС Екатерина, пешеходам выделили тропинку, которую оградили сеткой. По ней сложно ходить, так как на дороге лежат деревянные палки, а в одном месте приходится идти вплотную к гаражам.
— Там ни пройти ни проехать. Сетка приткнута к забору и нужно или квартал обходить, или идти на другую остановку. Люди просто проходят по проезжей части, — объяснила Екатерина.
Как добавила жительница, часто на этой тропинке стоят сами рабочие и перекрывают проход. НГС обратились в пресс-службу СГК, где объяснили, что на участке на улице Богаткова работает подрядчик компании.
— Это наш подрядчик, решим с ним вопрос, чтобы сделал нормальный тротуар, — добавили в пресс-службе СГК.
Решить проблему в компании пообещали в короткие сроки.
В июне в Новосибирске на остановке «Метро «Площадь Маркса»» на улице Ватутина убрали дорожный знак. Возле самой остановки разрыли яму и из-за этого некоторые автобусы не останавливаются в нужном месте.