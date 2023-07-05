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Из-за ремонта теплотрассы новосибирцам сузили тропинку к остановке — они обходят по проезжей части

В СГК пообещали решить проблему

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Фото сделаны в начале июля

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В Новосибирске возле остановки «Белинского» начали ремонт теплосетей. Из-за этого проход для пешеходов стал слишком узким. В «Сибирской генерирующей компании» пообещали решить эту проблему.

Как рассказала читательница НГС Екатерина, пешеходам выделили тропинку, которую оградили сеткой. По ней сложно ходить, так как на дороге лежат деревянные палки, а в одном месте приходится идти вплотную к гаражам.

— Там ни пройти ни проехать. Сетка приткнута к забору и нужно или квартал обходить, или идти на другую остановку. Люди просто проходят по проезжей части, — объяснила Екатерина.

Дорожка с каждым шагом становится уже

Дорожка с каждым шагом становится уже

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Как добавила жительница, часто на этой тропинке стоят сами рабочие и перекрывают проход. НГС обратились в пресс-службу СГК, где объяснили, что на участке на улице Богаткова работает подрядчик компании.

— Это наш подрядчик, решим с ним вопрос, чтобы сделал нормальный тротуар, — добавили в пресс-службе СГК.

Решить проблему в компании пообещали в короткие сроки.

В июне в Новосибирске на остановке «Метро «Площадь Маркса»» на улице Ватутина убрали дорожный знак. Возле самой остановки разрыли яму и из-за этого некоторые автобусы не останавливаются в нужном месте.

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