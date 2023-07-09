В двух районах Новосибирска дома останутся без горячей воды на следующей неделе — список улиц

На следующей неделе дома в Дзержинском и Ленинском районах Новосибирска останутся без горячей воды. В зоне снабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 начнутся испытания теплосетей. Их будут проводить в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

