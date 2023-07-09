В двух районах Новосибирска дома останутся без горячей воды на следующей неделе — список улиц

На следующей неделе дома в Дзержинском и Ленинском районах Новосибирска останутся без горячей воды. В зоне снабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 начнутся испытания теплосетей. Их будут проводить в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
В Дзержинском районе испытания теплосетей продлятся с 13 по 24 июля. Горячей воды не будет на улицах:
Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажный пер., 1-й, 2-й Доватора, Геофизическая, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малая Айвазовского, Промкирпичная, Васнецова, Волочаевская, Репина, Онежская, Якутская, Волжская, 1-я, 2-я Юргинская, Авиационная, Волочаевский пер., Волжский пер., Лучезарная, Ползунова, пр. Дзержинского, Бродского, Промышленная, Электрозаводская, Гоголя, Комбинатский переулок, Шекспира, Королева, Индустриальная, Комбинатская, Даурская, Красина, Глинки, Электрозаводской проезд, Партизанская, Планетная, Алейская, Светлая,
В Ленинском районе испытания пройдут с 15 по 25 июля. Без горячей воды останутся улицы:
Планировочная, Котовского (от ул. Пермитина до ул. Блюхера), Ватутина, Горский жилмассив, улица Стартовая, Космическая, Выставочная, Блюхера, Карла Маркса, часть улицы Вертковской в Кировском р-не, Геодезическая, Новогодняя, Н-Данченко (от площади Лыщинского до улицы Ватутина) в Кировском районе, ЖК «Ясный Берег», «Восточный поселок», «Венеция», «Панорама», абоненты по ул. 1-я и 2-я Чулымская, Станиславского (от площади Труда до площади Станиславского), Дружбы, Петропавловская, Серафимовича (от улицы Титова до улицы Плахотного), Римского-Корсакова, Пархоменко (от улицы Римского-Корсакова до улицы Петропавловской), Котовского, Плахотного.
Ранее мы опубликовали актуальный график отключения горячей воды в Новосибирске. Когда и где будут проводить испытания теплосетей, можно узнать по ссылке.