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СрочноВ двух районах Новосибирска отключат горячую воду
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В двух районах Новосибирска дома останутся без горячей воды на следующей неделе — список улиц

Новый этап испытаний теплосетей начнется с 13 июля

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Работы будут проводить в круглосуточном режиме

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На следующей неделе дома в Дзержинском и Ленинском районах Новосибирска останутся без горячей воды. В зоне снабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 начнутся испытания теплосетей. Их будут проводить в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

В Дзержинском районе испытания теплосетей продлятся с 13 по 24 июля. Горячей воды не будет на улицах:

Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажный пер., 1-й, 2-й Доватора, Геофизическая, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малая Айвазовского, Промкирпичная, Васнецова, Волочаевская, Репина, Онежская, Якутская, Волжская, 1-я, 2-я Юргинская, Авиационная, Волочаевский пер., Волжский пер., Лучезарная, Ползунова, пр. Дзержинского, Бродского, Промышленная, Электрозаводская, Гоголя, Комбинатский переулок, Шекспира, Королева, Индустриальная, Комбинатская, Даурская, Красина, Глинки, Электрозаводской проезд, Партизанская, Планетная, Алейская, Светлая, Н. Островского, Крестьянская, Кольцова, Селезнева.

В Ленинском районе испытания пройдут с 15 по 25 июля. Без горячей воды останутся улицы:

Планировочная, Котовского (от ул. Пермитина до ул. Блюхера), Ватутина, Горский жилмассив, улица Стартовая, Космическая, Выставочная, Блюхера, Карла Маркса, часть улицы Вертковской в Кировском р-не, Геодезическая, Новогодняя, Н-Данченко (от площади Лыщинского до улицы Ватутина) в Кировском районе, ЖК «Ясный Берег», «Восточный поселок», «Венеция», «Панорама», абоненты по ул. 1-я и 2-я Чулымская, Станиславского (от площади Труда до площади Станиславского), Дружбы, Петропавловская, Серафимовича (от улицы Титова до улицы Плахотного), Римского-Корсакова, Пархоменко (от улицы Римского-Корсакова до улицы Петропавловской), Котовского, Плахотного.

Ранее мы опубликовали актуальный график отключения горячей воды в Новосибирске. Когда и где будут проводить испытания теплосетей, можно узнать по ссылке.

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