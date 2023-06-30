Что открылось в трамвае за оперным театром: НГС посмотрел, как он теперь устроен внутри

— Мы открылись в субботу 24 июня, поторопились открыться, потому что в День города надеялись немножко заявить о себе. Трамвай №13 выбрали, поскольку это символ Новосибирска, ведь он обходил весь город и многие его знают. В нашем трамвае две части, в первой продаются книги, а во второй мы планируем проводить встречи с различными авторами, может быть музыкальные вечера с участием сибирских поэтов. Мы хотим, чтобы трамвай был местным символом сибирской литературы. У нас много книг новосибирских авторов, книги из Красноярска и Кемерово.