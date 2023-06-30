Что открылось в трамвае за оперным театром: НГС посмотрел, как он теперь устроен внутри

В арт-объекте в виде вагона трамвая № 13 в сквере за НОВАТом открылся книжный клуб, в котором можно купить книги сибирских авторов, послушать лекции и стихи местных поэтов.
Организаторами клуба выступили проект «Сибирь о страницах» и издательство «Свиньин и сыновья». Наш корреспондент узнал у Анны Волокитиной, руководителя проекта «Сибирь на страницах», почему выбрана такая локация, и на что направлен литературный клуб.
— Мы открылись в субботу 24 июня, поторопились открыться, потому что в День города надеялись немножко заявить о себе. Трамвай №13 выбрали, поскольку это символ Новосибирска, ведь он обходил весь город и многие его знают. В нашем трамвае две части, в первой продаются книги, а во второй мы планируем проводить встречи с различными авторами, может быть музыкальные вечера с участием сибирских поэтов. Мы хотим, чтобы трамвай был местным символом сибирской литературы. У нас много книг новосибирских авторов, книги из Красноярска и Кемерово.
— Приходите, мы работаем с 11 до 21 каждый день, кроме понедельника. В понедельник до 14 часов отправляем посылки для наших онлайн-покупателей. Мы рады сотрудничеству: местные авторы могут сюда приносить литературу, также рады всему творчеству — значки, украшения и т.д.
— Также запланировано много мероприятий с местными авторами: Александр Матвеев 12 июля расскажет о своей новой книге, Игорь Маранин расскажет легенды трамвая №13 в ближайшие дни, также Константин Голодяев презентует новую книгу «Новосибирск: живая история», Катерина Скабардина придет со своим первым сборником рассказов, и несколько поэтов, уже готовы прийти почитать стихи.
— Также мы будем устраивать встречи с новосибирскими детскими авторами. Например, привозим детских авторов, если у школы есть такой запрос. Мы готовы сотрудничать и со школами, специально собираем авторов Сибири для того, чтобы облегчить родителям их поиск.
Об открытии и заключении договора аренды трамвая мы писали ранее.
В середине мая НГС рассказывал о другом необычном книжном магазине: магазин детских книг «Маленький бук». В нем продаются книги с запахами, красочными иллюстрациями, бегущими животными и звуками птиц, владелица магазина отбирает их вручную и привозит из разных уголков страны.