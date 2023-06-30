«Проще подъехать, как на танке»: у цирка закрыли огромную парковку ради сквера — автомобилисты в ярости

Он был создан скульптором Сергеем Исаковым еще шесть лет назад. Памятник установили к Дню города — в честь его 130-летия. Скульптуру поставили в рамках единого проекта реконструкции площадки у цирка и Нарымского сквера — в 2020 году горожане голосовали за то, каким будет это пространство.

В первом варианте на всей территории у цирка должны были создать платную муниципальную стоянку на 72 машины. Во втором — полностью зеленую зону. Жители выбрали деревья, а не асфальт, поэтому итоговый проект был разработан так, что под машины места не осталось.