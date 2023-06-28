На газоне Вокзальной магистрали вырос чертополох — вице-мэр Новосибирска пообещала, что его прополют

На газоне Вокзальной магистрали в Новосибирске вырос чертополох. Об этом НГС сообщила читательница, прислав фотографии сорняка.
— Вот так неухоженно выглядит газон на Вокзальной магистрали, на который в прошлом году высадили сотни кустарников. Сегодня их сложно увидеть из-за буйства сорняков, — посетовала читательница.
С такой оценкой состояния газона не согласилась вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— Состояние газона плохим не считаю. Там высажены многолетние кустарники, их скоро прополют. И вообще это не газоны, в перспективе это — настоящая живая ограда будет, просто кустарники еще не выросли, — сказала Терешкова НГС.
В 2022 году на Вокзальной магистрали высадили более ста лип общей стоимостью 3,7 миллиона рублей и 8000 кустов кизильника на 1,5 миллиона рублей. На улице установили 23 новых урны и 45 парковых скамеек, это обошлось в 4,2 миллиона.
Самое масштабное вложение в обновление Вокзальной магистрали было в 2021 году. В октябре был заключен госконтракт с ООО «РОАД» на 121,3 миллиона рублей. По контракту подрядная организация выполнила фрезерование, обустроила дополнительный слой покрытия дорог, заменила бортовые камни, починила тротуары и отремонтировала колодцы канализации. Также по контракту подрядчик заменил и установил недостающие секции пешеходного ограждения, отремонтировал 5 светофорных объектов и заменил 232 дорожных знака. Ремонт дороги выполнялся по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Дороги починили на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Ленина и на участке от улицы Ленина до улицы Челюскинцев в Железнодорожном районе.
В 2022 году на Вокзальной магистрали установили болларды. Что это такое и зачем они нужны — в публикации.