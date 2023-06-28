«Гипоаллергенная порода»: в Новосибирске продают щенков за 55 тысяч — они помесь болонки и пуделя

В Новосибирске продают щенков мальтипу F1 от породистых родителей. Объявление разместили на портале Avito.
— Продам щенков мальтипу F1 от породистых родителей. Гипоаллергенная порода. Возраст — 1,5 месяца. К пеленке приучены. Кушают профессиональный корм, — пояснил продавец Никита.
В объявлении указано, что прелестные щенки уже имеют ветеринарный паспорт, у них уже есть все прививки.
Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом щенков, но этого не удалось сделать — мужчина не взял трубку и не ответил на сообщения.
Мальтипу — маленькие пушистые собачки. Они весят от 2,5 до
К слову, на Avito представлено много щенков подобной породы в Новосибирске. Цены на них варьируются в среднем от 10 до 40 тысяч рублей.
Приставка Ф означает уровень гибридизации. Мальтипу Ф1 означает, что щенок на 50% мальтезе (мальтийская болонка) и на 50% пудель, а Ф2 — 25% мальтезе и 75% пудель.
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