freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 3/10
usd 85.05
eur 93.14
Тема дняСмертельное ДТП в Новосибирской области
Все новости
Все новости

«Гипоаллергенная порода»: в Новосибирске продают щенков за 55 тысяч — они помесь болонки и пуделя

Возраст малышей — всего 1,5 месяца

1 061

Собаки красивые и пушистые

Поделиться

В Новосибирске продают щенков мальтипу F1 от породистых родителей. Объявление разместили на портале Avito.

— Продам щенков мальтипу F1 от породистых родителей. Гипоаллергенная порода. Возраст — 1,5 месяца. К пеленке приучены. Кушают профессиональный корм, — пояснил продавец Никита.

В объявлении указано, что прелестные щенки уже имеют ветеринарный паспорт, у них уже есть все прививки.

Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом щенков, но этого не удалось сделать — мужчина не взял трубку и не ответил на сообщения.

Мальтипу — маленькие пушистые собачки. Они весят от 2,5 до 9 кг. Размер зависит от того, кто был родителями. Имеет размеры мини и стандарт. Их вывели недавно — упоминания о собаках появились лет 20 назад в Великобритании, родина породы — США. Популярны стали после того, как их стали заводить голливудские знаменитости.

К слову, на Avito представлено много щенков подобной породы в Новосибирске. Цены на них варьируются в среднем от 10 до 40 тысяч рублей.

Приставка Ф означает уровень гибридизации. Мальтипу Ф1 означает, что щенок на 50% мальтезе (мальтийская болонка) и на 50% пудель, а Ф2 — 25% мальтезе и 75% пудель.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске продают кошек саванны. Эксперт рассказала, какие могут быть риски при покупке такого животного.

По теме

СобакаПродажаЖивотныеАвитоНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter