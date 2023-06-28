«На помойках собирают»: сибирячка обвинила «Почту России», что ее посылку упаковали в старую коробку

По словам клиентки отделения, сотрудница заявила, что сибирячка должна купить старую газету, которую скомкала оператор, чтобы положить в посылку.

— Я отказалась покупать, газета была демонстративно вытащена из посылки и выброшена в мусор. На мой вопрос почему сотрудники продают старые газеты, грубят и хамят, сотрудница схватила телефон и начала снимать меня на камеру. Комментируя, что у нее есть человек, и видео отдаст ему, если я буду на нее жаловаться, — написала женщина.

Предложили взять коробку другого клиента

Журналист НГС связалась с пресс-службой «Почты России», там ответили, что разбираются в ситуации, а грубость в адрес клиента — неприемлема.