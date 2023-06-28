«На помойках собирают»: сибирячка обвинила «Почту России», что ее посылку упаковали в старую коробку

Жительница Новосибирска пожаловалась на отделение «Почты России». Она обвинила сотрудницу в хамстве и заявила, что ей предложили купить старую газету для упаковки. Кроме того, по ее словам, посылку хотели отправить в «коробке с помойки». НГС узнал, что говорят о ситуации в компании.
«Сотрудники продают газеты, грубят и хамят»
Сибирячка написала отзыв на сервисе «Фламп», она объяснила, что была в отделении «Почты России» на Челюскинцев, 17 в середине июня, чтобы отправить посылку через один из сервисов объявлений. По словам женщины, она сама упаковала товар в бумагу и пузырчатую пленку, посылку надо было только положить в коробку на почте.
— Сотрудница кричала, что коробки [для таких посылок] на помойках собирают и сейчас коробок еще нет. Я попросила другую девушку старую истерзанную коробку, упаковала сама скотчем, — написала сибирячка.
По словам клиентки отделения, сотрудница заявила, что сибирячка должна купить старую газету, которую скомкала оператор, чтобы положить в посылку.
— Я отказалась покупать, газета была демонстративно вытащена из посылки и выброшена в мусор. На мой вопрос почему сотрудники продают старые газеты, грубят и хамят, сотрудница схватила телефон и начала снимать меня на камеру. Комментируя, что у нее есть человек, и видео отдаст ему, если я буду на нее жаловаться, — написала женщина.
Предложили взять коробку другого клиента
Журналист НГС связалась с пресс-службой «Почты России», там ответили, что разбираются в ситуации, а грубость в адрес клиента — неприемлема.
— Мы уже провели с сотрудниками отделения дополнительный инструктаж по соблюдению качества стандартов клиентского сервиса, — ответили в пресс-службе.
По поводу конфликта в компании ответили, что клиент принесла для отправки вазу в воздушно-пузырчатой пленке. Оператор предоставила несколько фирменных коробок на выбор, но их размер посетительницу не устроил. Тогда сотрудники предложили клиентке использовать коробку, которую оставил предыдущий клиент. Именно ее размер был оптимальным. Посетительница согласилась забрать коробку от другого клиента.
— Но в коробке нужно было заполнить пустоты, чтобы ваза внутри не перемещалась при пересылке, для этого сотрудники посоветовали купить газету из ассортимента отделения, — объяснили в «Почте России».
Недавно НГС писал о том, что «Почта России» в Новосибирске выдала клиентке извещение, на обратной стороне которого было напечатано другое извещение с паспортными данными.