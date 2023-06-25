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«Подарок к 130-летию от двух районов»: крылатую стелу установили в Новосибирске — где она находится

Ее установили без затрат из бюджета

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Стела установлена на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Зеленодолинской

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Днем 25 июня в Новосибирске состоялось открытие крылатой стелы. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Анатолий Локоть, ее установили на въезде в город со стороны Кузбасса.

— В верхней части конструкции размещен герб нашего города. По центру — надпись «Новосибирск», а по бокам — два крыла, которые обозначают Октябрьский и Дзержинский районы, — сообщил мэр. — Первый символизирует изображение книги, а второй — самолета.

По словам Анатолия Локтя, конструкцию установили без затрат из бюджета. Он уточнил, что стела — «подарок к 130-летию от двух районов».

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщали, что стела установлена на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Зеленодолинской. Ее высота составляет около десяти метров.

— Возведение стелы стало возможным благодаря совместным усилиям администраций Дзержинского и Октябрьского районов, а также организациям и предприятиям Дзержинского района, — сообщали в пресс-центре мэрии.

В начале июня стало известно, что на новосибирском шоссе благоустроят территорию вокруг стелы почти за 3 миллиона рублей. Указатель находится на въезде в город Болотное.

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СтелаМэрия НовосибирскаАнатолий Локоть
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