На новосибирском шоссе благоустроят территорию вокруг стелы — показываем проект

На новосибирском шоссе благоустроят территорию вокруг стелы почти за 3 миллиона рублей. Указатель находится на въезде в город Болотное.
По данным паспорта объекта, строительство начали 1 июня, завершить благоустройство должны к 31 августа. Согласно проекту, вокруг стелы появятся дорожки, установят урны и информационный щит, высадят шалфей дубравный, тую западную, можжевельник казацкий, спирею японскую и дерен. Кроме того, указатель будет светиться ночью.
Генеральным подрядчиком выступает ООО «СельСтрой Проект», по данным сервиса «Контур.Фокус», компания принадлежит Александру Сиркину. На конец 2022 года выручка организации составила 21,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,9 миллиона рублей.
Компания не первый раз выигрывает контракты на благоустройство территорий и изыскательные работы на ремонт дорог в Новосибирской области. Так, из последних лотов «СельСтрой Проект» будет благоустраивать еще одну территорию в городе Болотное за 13,7 миллиона рублей и разрабатывать проектную документацию на ремонт дороги в селе Заковряжино за 37 миллионов.
Недавно в Новосибирске на площади Калинина появилась стела «Город трудовой доблести». НГС сравнил стоимость стел в разных городах России, оказалось, что в Новосибирске самая дорогая.