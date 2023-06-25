«Украсила машину»: в Новосибирске водитель такси предлагает подарки пассажирам — она дарит сувениры на День города

В Новосибирске водитель такси Людмила Ожанская украсила свой автомобиль к 130-летию города. В честь празднования Дня города сибирячка подготовила подарки, которые предлагает пассажирам.
Как сообщила НГС Людмила, в день праздника женщина подготовила для пассажиров магниты и брелоки.
— Сегодня украсила машину. Пока автомобиль был на СТО, сделала магниты и брелоки, — сообщила Людмила. — Хотела вчера еще всё сделать, но детали для подарков задержались. Пришлось лишь один день радовать пассажиров.
По словам водителя такси, уже сейчас подарки получили девять пассажиров, еще один сувенир женщина вручила прохожему, который фотографировал ее машину.
— Почему бы не поздравить пассажиров. Им нравится, — сказала водитель.
Как сообщила Людмила, кроме Дня города, она предлагала пассажирам подарки в честь Нового года, 8 Марта и 23 Февраля. 8 Марта водитель такси дарила женщинам тюльпаны и открытки.