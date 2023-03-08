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В Новосибирске появилось такси, где пассажиркам дарят цветы на 8 Марта

Женщина-водитель дарит сибирячкам хорошее настроение

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Женщина сделала для себя традицией поздравлять пассажиров с праздниками

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Таксистка Людмила Ожанская в свою рабочую смену 8 Марта поздравляет пассажирок с праздником. Она дарит женщинам тюльпан и открытку. Неожиданный сюрприз, по ее словам, приводит дам в восторг.

В беседе с корреспондентом НГС Людмила рассказала, что идея поздравлять пассажиров с праздниками пришла к ней перед Новым годом. 31 декабря она украсила свой автомобиль и начала раздавать презенты клиентам.

Цветы в такси поднимают настроение

Цветы в такси поднимают настроение

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— Людям понравилось настолько, что я решила дарить пассажирам хорошее настроение на другие праздники. 23 февраля я поздравляла мужчин, сегодня поздравляю женщин, — отметила таксистка.

Ожанская намерена сегодня работать целый день, несмотря на праздник. Лучшая награда, уверяет она, — это реакция женщин.

— Я делаю приятно не только людям, но и себе. Сегодня ко мне села грустненькая-грустненькая девушка. Я подарила ей тюльпан с открыткой — она сразу расцвела. И у меня настроение сразу на высоте — я получаю кайф от этого, — подчеркнула женщина.

Не все сюрпризы на 8 Марта приходятся женщинам по душе. Читательницы составили список самых странных подарков, которые когда-либо получали: среди них — буксировочный трос, лампочка и мусорное ведро.

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