Буксировочный трос, лампочка, голова свиньи: девушки рассказали о самых диких подарках на 8 Марта

До сих пор есть очень много женщин, которые говорят, что главное не подарок, а внимание. Но это они просто не получали на 8 Марта буксировочный трос или лампочку! А вот читательниц Городских порталов, как выяснилось, частенько одаривали довольно странными, нелепыми, сумасбродными и дикими подарками. За пару дней до главного женского праздника мы попросили наших любимых и прекрасных читательниц со всей страны рассказать, от каких подарков они потеряли дар речи (не в лучшем смысле), и вот какой удивительный список получился. Мужчины, узнаете в нем свои?
Вы удивитесь, но многие женщины до сих пор жалуются на то, что им дарят конфеты. Похоже, надо слишком хорошо знать свою сладкоежку, чтобы решиться на такой шаг.
— Вот зачем конфеты? Ну куда их столько? Лучше вот: пакетик с помидорами или огурцами, бананы, оливки, в конце концов, палка колбасы. Вот это вот подарок, я понимаю, — говорит Светлана Тысячник из Екатеринбурга.
А вот в случае с цветами женское племя разделилось на две категории: одни не любят срезанные цветы и говорят, что с куда большим удовольствием получили бы горшечное растение, другие говорят, что никаких цветов в горшках и на пушечный выстрел не подпустят.
— Я не люблю, когда вместо красивого букета цветов дарят цветы в горшке, мотивируя тем, что цветы дорогие, а завтра они завянут, — жалуется читательница Юлия из Ростова-на-Дону. — Неужели так жалко денег хотя бы на 8 Марта любимой женщине красивый букет подарить?
— Мне не нравится только один подарок, это срезанные цветы, лучше пусть самый дешевый, но в горшочке, — парирует Татьяна, тоже из Ростова-на-Дону. — За ним надо и самой ухаживать, и сколько будет это цветок, столько и будешь помнить, от кого он.
Куда большее единодушие девушки проявили в косметических вопросах. Кажется, получать косметику, духи и разные мыльные принадлежности не хочется практически никому. Единственное исключение — когда мужчины идеально разбираются в женских вкусах.
— Неудачные подарки — это косметика, которая не подходит тебе по цветовой гамме. Не тот цвет помады, теней. Или духи с запахом, который ты не переносишь, — говорит Евгения Ахтямова из Уфы. — Такие подарки лучше выбирать вместе или покупать те, какими мы уже пользуемся.
— Если не знаете, какой парфюм любит девушка и есть ли у нее аллергия на парфюм в принципе (как и на цветы, шоколад), то лучше не экспериментировать, — советует читательница Ирина из Тюмени.
— Мне муж всегда дарил духи. Мой любимый аромат, большой флакон. Была бы рада сейчас такому подарку, — хвастается читательница Мила из Новосибирска. — Ну и цветы, конечно.
Впрочем, всё перечисленное подходит под описание «не дари, если не знаешь». Но бывают очень, очень самоуверенные мужчины, которые преподносят такие презенты, от которых брови у девушек плавно ползут вверх от удивления.
— Самый кринж случился, когда моему младшему ребенку было 2,5 месяца. У меня послеродовая депрессия, смотреть на себя в зеркало не могла даже. У тогда еще мужа просила на 8 Марта сертификат в спа или массаж, чтобы просто расслабиться хоть на пару часов, — рассказывает читательница Оксана из Екатеринбурга. — Утром 8 марта получаю в подарок штатив для телефона, чтобы делать селфи издалека. Прошло два года, я использовала его ровно один раз.
— Мой любимый мужчина, видимо, перепутал меня со своей мамой и нарисовал мне акварелью типа мой портрет на офисном листочке. К слову, он ни разу не художник, — рассказывает еще одна екатеринбурженка, пожелавшая остаться неизвестной. — Не знала, от чего больше расстраиваться — какая я страшная в его глазах или от осознания спектра его подарков. Хорошо, что расстались, цветы из пластилина и открытку из осенних листьев я бы не пережила.
— А мне лампочку один раз подарили, — говорит Ольга из Екатеринбурга. — Обычную лампочку накаливания. Лет 15 прошло, всё еще помню. Неожиданно и смешно в подарок лампочку получить.
Читательница Инна из Красноярска рассказала, как однажды получила в подарок жесткий диск для компьютера и пять литров незамерзайки. А ее землячка Елена вспомнила о необычном подарке папы для мамы.
— Папа однажды преподнес маме на 8 Марта огромный мусорный бак с открывающейся педалью крышкой: «Практично, в хозяйстве нужная вещь!» Все остальные подарки до и после были нормальные, — вспоминает Елена.
Необычными подарками на 8 Марта славятся мужчины из Новосибирска.
— Мне однажды парень подарил набор пилок для педикюра. К слову, это было лет семь назад, я была молода, и мне они были совсем ни к чему тогда. Но всё равно неприятно, — рассказывает читательница Елизавета из Новосибирска.
— Мой бывший муж однажды предложил подарить мне тонометр. Я сказала, давай на каждый праздник по досочке, глядишь, на гроб наберется, — вспоминает Людмила Дягилева из Новосибирска.
— Это забота, которая ценится только с годами. Жаль, что бывший, нормальный мужик, видимо, был, — отвечает Людмиле ее землячка Татьяна.
— Мне подарили буксировочный трос, — говорит Екатерина Савиных из Новосибирска. — Так себе подарок, лучше уж розы в целлофане.
Но больше остальных сюрпризов на 8 Марта стоит ожидать женщинам из Волгограда. Вот каким уловом они поделились:
- чехлы в автомобиль;
- кактус;
- литровая бутылка водки с тремя тюльпанами — непьющей девушке;
- машинка для стрижки с триммером;
- буханка хлеба, но с травками;
- жевательные конфеты;
- банка консервированных ананасов и гвоздика;
- крыса.
Читательница Карина из Ростова-на-Дону рассказала, как ей однажды вручили смеситель.
— В студенческие годы жила в общаге, встречалась с очень заботливым молодым человеком, он подарил новый смеситель, так как в общаге всё устарело, и искренне не понимал моего удивленного выражения лица, — рассказывает Карина.
Но ничто, кажется, не сравнится с историей Анны Ахметчиной из Нижнего Новгорода. История короткая, но оставляет после себя много вопросов.
— Как-то был анекдот про свиную голову, помните? Так вот мне ее дарили! — говорит Анна, добавляя, что на это 8 Марта не отказалась бы от цветов.
Мужчины! Если вы узнали в этом списке подарок, который хотите вручить девушке на это 8 Марта, подумайте еще раз. Если уверены, что не прогадали, желаем вам встретить праздник в понимании.