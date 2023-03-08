Буксировочный трос, лампочка, голова свиньи: девушки рассказали о самых диких подарках на 8 Марта

Вы удивитесь, но многие женщины до сих пор жалуются на то, что им дарят конфеты. Похоже, надо слишком хорошо знать свою сладкоежку, чтобы решиться на такой шаг.



— Вот зачем конфеты? Ну куда их столько? Лучше вот: пакетик с помидорами или огурцами, бананы, оливки, в конце концов, палка колбасы. Вот это вот подарок, я понимаю, — говорит Светлана Тысячник из Екатеринбурга.



А вот в случае с цветами женское племя разделилось на две категории: одни не любят срезанные цветы и говорят, что с куда большим удовольствием получили бы горшечное растение, другие говорят, что никаких цветов в горшках и на пушечный выстрел не подпустят.

