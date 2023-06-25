«Останьтесь в категории законопослушных»: Александр Карелин высказался о ситуации вокруг ЧВК «Вагнер»

Поэтому то, о чем сказал Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, обращаясь к тем, кто затеял вооруженный мятеж частной военной компании, к служащим, которые несут службу… Он сказал единственно возможное правильное определение. Нужно быть вместе со страной, вместе с гражданами, населением. И, конечно, не стоит такими методами пытаться доказать свою мнимую правоту.

Поэтому очень важно оставаться верным выбранному делу, служить государству, а не пытаться достичь каких-то дешевых, таких тяжелых по последствиям эффектов. В этой связи я всемирно поддерживаю обращение президента и нахожусь в канве, что только в сильном государстве (есть. — Прим. ред.) достойная жизнь, защищенные гарантии и, конечно, уважение, и за пределами государства в том числе. И всё это Россия. И так получается, что это во все времена и каждый раз.

