«Останьтесь в категории законопослушных»: Александр Карелин высказался о ситуации вокруг ЧВК «Вагнер»

Сенатор от Новосибирской области Александр Карелин обратился к бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Видеообращение опубликовали в телеграм-канале «Единая Россия. Официально».
В своем видеообращении сенатор отметил, что «нужно быть вместе со страной». Публикуем его комментарий.
— В каждое из времен очень важно быть частью сильного государства. Сегодня, когда Россия берет на себя сложные задачи, особо недопустимо подводить и тем более предавать государство, своих сограждан.
Поэтому то, о чем сказал Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, обращаясь к тем, кто затеял вооруженный мятеж частной военной компании, к служащим, которые несут службу… Он сказал единственно возможное правильное определение. Нужно быть вместе со страной, вместе с гражданами, населением. И, конечно, не стоит такими методами пытаться доказать свою мнимую правоту.
Поэтому очень важно оставаться верным выбранному делу, служить государству, а не пытаться достичь каких-то дешевых, таких тяжелых по последствиям эффектов. В этой связи я всемирно поддерживаю обращение президента и нахожусь в канве, что только в сильном государстве (есть. — Прим. ред.) достойная жизнь, защищенные гарантии и, конечно, уважение, и за пределами государства в том числе. И всё это Россия. И так получается, что это во все времена и каждый раз.
Потому обращаюсь к тем, кто сделал эту тяжелейшую ошибку. Одумайтесь, вернитесь, останьтесь в категории законопослушных. Помогите Отчизне, помогите своим семьям, — сказал в своем видеообращении Александр Карелин.
Днем 24 июня о ситуации вокруг частной военной компании высказались губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Последний отметил, что «в России есть единственный легитимный президент, единственный Верховный главнокомандующий».