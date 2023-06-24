«Гигантская очередь за автографом»: новосибирские подростки вцепились в забор, чтобы увидеть популярного видеоблогера

В Новосибирске в парке «Арена» начался VK Fest (0+). Мероприятие будет проходить с 16:00 до 22:00. В Новосибирск приехало много знаменитостей.
Ведущим события стал известный видеоблогер Дмитрий Масленников.
— Толпа подростков смотрит на Диму Масленникова через забор. Он собирается вести баскетбольный матч, — сообщила корреспондент НГС Елизавета Шаталова. — Гигантская очередь за автографом собралась.
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Полная программа VK Fest (0+) опубликована здесь. При этом гости фестиваля уже выкупили все билеты.