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«Гигантская очередь за автографом»: новосибирские подростки вцепились в забор, чтобы увидеть популярного видеоблогера

В парке «Арена» начался VK Fest

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Подростки ждали своего кумира у забора

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В Новосибирске в парке «Арена» начался VK Fest (0+). Мероприятие будет проходить с 16:00 до 22:00. В Новосибирск приехало много знаменитостей.

Ведущим события стал известный видеоблогер Дмитрий Масленников.

— Толпа подростков смотрит на Диму Масленникова через забор. Он собирается вести баскетбольный матч, — сообщила корреспондент НГС Елизавета Шаталова. — Гигантская очередь за автографом собралась.

Новосибирцы ждут Диму Масленникова

Новосибирцы ждут Диму Масленникова

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Косплееры на площадке

Косплееры на площадке

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И красивые автомобили

И красивые автомобили

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Можно сыграть в различные игры

Можно сыграть в различные игры

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Полная программа VK Fest (0+) опубликована здесь. При этом гости фестиваля уже выкупили все билеты.

VK FestФестивальПарк Арена
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