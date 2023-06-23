Большой концерт, мастер-классы, блогеры и много еды: публикуем программу на VK Fest 2023

VK Fest (0+) пройдет в Новосибирске в эти выходные и соберет десятки тысяч зрителей в парке «Арена» — гости фестиваля уже выкупили все билеты. Организаторы мероприятия опубликовали итоговую программу, которая рассчитана на посетителей всех возрастов — каждый сможет найти себе занятие и исполнителя.

