Большой концерт, мастер-классы, блогеры и много еды: публикуем программу на VK Fest 2023

VK Fest (0+) пройдет в Новосибирске в эти выходные и соберет десятки тысяч зрителей в парке «Арена» — гости фестиваля уже выкупили все билеты. Организаторы мероприятия опубликовали итоговую программу, которая рассчитана на посетителей всех возрастов — каждый сможет найти себе занятие и исполнителя.
Вход на площадку откроется для посетителей в 15:00, а в 16:00 фестиваль начнет работу. Завершится open-air в 22:00. Все активности можно разделить на направления: сцены блогеров и музыкантов, лекторий, творчество, наука и IT-технологии, спорт, развлечения и активности для детей.
Музыкальную программу VK Fest откроет LEONID RUDENKO. Свои хиты и новинки также исполнят Seville (Artik & Asti), FEDUK, OG Buda, GSPD, KARA KROSS и Джарахов, а завершится всё фестивальным шоу Басты.
Ведущим события станет Дмитрий Масленников, также он вместе с KARA KROSS пообщается со зрителями на основной сцене. Они порадуют гостей автограф-сессиями: Дмитрий Масленников — в зоне VK Клипов, а KARA KROSS — в «Знание. Лекторий». Посетители фестиваля смогут принять участие в забавных челленджах от звезд, а самые активные — выступить с ними рядом.
Как добраться до парка «Арена»: на автобусах
24 и 25 июня Новосибирск будет праздновать День города — публикуем полную программу на два дня.