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Большой концерт, мастер-классы, блогеры и много еды: публикуем программу на VK Fest 2023

Чем заняться и как добраться до самого масштабного open-air этого лета

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Фестиваль состоится в субботу, 24 июня

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VK Fest (0+) пройдет в Новосибирске в эти выходные и соберет десятки тысяч зрителей в парке «Арена» — гости фестиваля уже выкупили все билеты. Организаторы мероприятия опубликовали итоговую программу, которая рассчитана на посетителей всех возрастов — каждый сможет найти себе занятие и исполнителя.

Вход на площадку откроется для посетителей в 15:00, а в 16:00 фестиваль начнет работу. Завершится open-air в 22:00. Все активности можно разделить на направления: сцены блогеров и музыкантов, лекторий, творчество, наука и IT-технологии, спорт, развлечения и активности для детей.

Карта фестиваля

Карта фестиваля

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Музыкальную программу VK Fest откроет LEONID RUDENKO. Свои хиты и новинки также исполнят Seville (Artik & Asti), FEDUK, OG Buda, GSPD, KARA KROSS и Джарахов, а завершится всё фестивальным шоу Басты.

Расписание выступлений звезд

Расписание выступлений звезд

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Ведущим события станет Дмитрий Масленников, также он вместе с KARA KROSS пообщается со зрителями на основной сцене. Они порадуют гостей автограф-сессиями: Дмитрий Масленников — в зоне VK Клипов, а KARA KROSS — в «Знание. Лекторий». Посетители фестиваля смогут принять участие в забавных челленджах от звезд, а самые активные — выступить с ними рядом.

Как добраться до парка «Арена»: на автобусах № 5, 6, 28, 39, троллейбусах № 7, 8 и маршрутках № 18, 63 (ост. «Метро "Спортивная"»). Также после завершения фестиваля на площадке у парка «Арена» зрителей будут ждать автобусы, на которых можно будет добраться до остановки «Метро "Речной вокзал"» и остановки «Метро "Площадь Маркса"».

24 и 25 июня Новосибирск будет праздновать День города — публикуем полную программу на два дня.

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