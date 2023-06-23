Анатолий Локоть собрал в одном зале трех бывших мэров Новосибирска — что он с ними делал

Сегодня, 23 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился в зале мэрии с тремя своими предшественниками: Иваном Индинком, Виктором Толоконским и Владимиром Городецким.
Накануне 130-летия Новосибирска в мэрии наградили градоначальников минувших лет: все они получили знак «За особые заслуги перед городом».
Иван Индинок возглавлял город в 1991–1993 годах, Виктор Толоконский — 1993–2000 годах и Владимир Городецкий — в 2000–2014 годах.
— История Новосибирска неразрывно связана с командной работой сотен сотрудников горисполкома, затем мэрии под их руководством. Решения, принятые тогда, определили вектор развития города на годы вперед. Мы внимательно изучаем и используем накопленный нашими предшественниками опыт, — прокомментировал награждение действующий мэр Анатолий Локоть.
В мае 2023 года Виктору Толоконскому исполнилось 70 лет — НГС вспоминал этапы его деятельности. Владимир Городецкий с 2018 года является сенатором в Совете Федерации от НСО, в 2021 году он получил там новую должность.