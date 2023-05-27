freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 2/10
usd 79.97
eur 85.92
Тема дняСибирячка на ковровой дорожке в Каннах
Все новости
Все новости

«Сегодня я счастливый человек»: экс-губернатор Новосибирской области Толоконский высказался о своем юбилее

Сегодня Виктору Александровичу исполнилось 70 лет

2 578

Виктор Александрович исполняет «Валь-бостон» в Первомайском сквере

Поделиться

27 мая свой День рождения отмечает экс-губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский. В этом году у него юбилей — 70 лет. НГС позвонил Виктору Толоконскому и спросил, с каким настроением он проводит этот день.

— Просто сегодня я счастливый человек и всем хочу пожелать счастья и здоровья, — коротко ответил Виктор Толоконский.

Виктор Толоконский был мэром Новосибирска, затем возглавлял Новосибирскую область в 2000–2010 годах. После работал полпредом президента в СФО. В 2014 году стал губернатором Красноярского края, в 2017-м ушел в отставку.

В 2019-м Виктор Толоконский стал советником президента холдинга «РАТМ» Эдуарда Тарана, а еще через год — советником губернатора Новосибирской области. В декабре 2022 года Толоконский ушел из РАТМа.

Новосибирцы знают про хобби Виктора Александровича — он любит петь. Летом он иногда выступает на летних открытых площадках и городских мероприятиях.

По теме

Виктор ТолоконскийКрасноярский крайЮбилей
  • ЛАЙК8
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter