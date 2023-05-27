«Сегодня я счастливый человек»: экс-губернатор Новосибирской области Толоконский высказался о своем юбилее

27 мая свой День рождения отмечает экс-губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский. В этом году у него юбилей — 70 лет. НГС позвонил Виктору Толоконскому и спросил, с каким настроением он проводит этот день.
— Просто сегодня я счастливый человек и всем хочу пожелать счастья и здоровья, — коротко ответил Виктор Толоконский.
Виктор Толоконский был мэром Новосибирска, затем возглавлял Новосибирскую область в 2000–2010 годах. После работал полпредом президента в СФО. В 2014 году стал губернатором Красноярского края, в 2017-м ушел в отставку.
В 2019-м Виктор Толоконский стал советником президента холдинга «РАТМ» Эдуарда Тарана, а еще через год — советником губернатора Новосибирской области. В декабре 2022 года Толоконский ушел из РАТМа.
Новосибирцы знают про хобби Виктора Александровича — он любит петь. Летом он иногда выступает на летних открытых площадках и городских мероприятиях.