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Владимир Городецкий получил новую должность в комитете в Совете Федерации

Он занимается региональной политикой

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Владимир Городецкий стал заместителем председателя одного из комитетов

Владимир Городецкий стал заместителем председателя одного из комитетов

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Бывший мэр Новосибирска получил новую должность в Совфеде

Бывший мэр Новосибирска и губернатор НСО Владимир Городецкий занял пост заместителя председателя комитета в Совете Федерации.

— 10 ноября Совет Федерации утвердил решение комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению, и статус нашего представителя Владимира Филипповича Городецкого стал более высоким. Комитет избрал его первым заместителем председателя комитета, — рассказал сегодня, 15 ноября, губернатор НСО Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве региона.

По данным сайта комитета, он курирует вопросы государственной жилищной политики, федеративного устройства, государственной национальной и региональной политики и другие. Председатель комитета — Андрей Шевченко, представитель Оренбургской области.

Владимир Городецкий является сенатором в Совете Федерации с 1 октября 2018 года. До назначения на новый пост был членом указанного комитета.

Ранее НГС рассказывал о том, как менялась жизнь в Новосибирской области при трех губернаторах — Василии Юрченко, Владимире Городецком и Андрее Травникове. Посмотрите на изменения в нашей инфографике.

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Владимир ГородецкийСовет Федерацииназначение
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