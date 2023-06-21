Больше 300 миллионов потратят власти на канализацию для Клюквенного — там планируют новый микрорайон

В Новосибирске планируют потратить 368 миллионов на канализационный коллектор в будущем микрорайоне Клюквенном. Такая закупка появилась вчера,
Из информации с сайта госзакупок, заявок от подрядчиков будут ждать до
Подрядчик должен будет уложить трубы, защитить существующие коммуникации, сделать насыпь и камеры. Гарантийный срок составит
В апреле 2023 года АРЖС подвело итоги конкурса по выбору субарендаторов территории поселка Клюквенного, который входит в состав Новосибирска. Под застройку отдадут два участка из пяти.