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Новый Клюквенный

Больше 300 миллионов потратят власти на канализацию для Клюквенного — там планируют новый микрорайон

Подрядчика ищут до 6 июля

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В Новосибирске планируют потратить 368 миллионов на канализационный коллектор в будущем микрорайоне Клюквенном. Такая закупка появилась вчера, 20 июня. Заказчиком выступает муниципальное предприятие «Горводоканал».

Из информации с сайта госзакупок, заявок от подрядчиков будут ждать до 6 июля. Заключенный с подрядчиком договор будет действовать до 11 марта 2025 года. Площадь, на которой будут строить новую канализацию, — больше 2 тысяч метров.

Подрядчик должен будет уложить трубы, защитить существующие коммуникации, сделать насыпь и камеры. Гарантийный срок составит 5 лет.

В апреле 2023 года АРЖС подвело итоги конкурса по выбору субарендаторов территории поселка Клюквенного, который входит в состав Новосибирска. Под застройку отдадут два участка из пяти.

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