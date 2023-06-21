Аллею олимпийцев и паралимпийцев открыли в тоннеле к станции метро «Спортивная»

В Новосибирске 20 июня в пешеходном тоннеле под дамбой Октябрьского моста к станции метро «Спортивная» открыли Аллею олимпийцев и паралимпийцев. Как сообщили пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой», которая выполняет работы по строительству станции метро, экспозицию открыли в рамках предстоящего Дня города.
— Статус олимпийца — это огромная победа для любого спортсмена. Мы решили сообщить об их вершинах и победах всему городу сегодняшним открытием Аллеи. Данная экспозиция рассказывает о достижениях наших спортсменов-земляков, — подчеркнул генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.
Ранее мэр Анатолий Локоть сообщил, что ввод станции метро «Спортивная» перенесли на октябрь. По его словам, причиной послужила подготовка документов.