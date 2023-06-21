freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 0/10
usd 84.23
eur 92.07
Тема дняСколько будет стоить проезд по четвертому мосту?
Все новости
Все новости

Аллею олимпийцев и паралимпийцев открыли в тоннеле к станции метро «Спортивная»

Ее приурочили к предстоящему Дню города

445

Экспозиция доступна круглосуточно

Поделиться

В Новосибирске 20 июня в пешеходном тоннеле под дамбой Октябрьского моста к станции метро «Спортивная» открыли Аллею олимпийцев и паралимпийцев. Как сообщили пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой», которая выполняет работы по строительству станции метро, экспозицию открыли в рамках предстоящего Дня города.

— Статус олимпийца — это огромная победа для любого спортсмена. Мы решили сообщить об их вершинах и победах всему городу сегодняшним открытием Аллеи. Данная экспозиция рассказывает о достижениях наших спортсменов-земляков, — подчеркнул генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Ранее мэр Анатолий Локоть сообщил, что ввод станции метро «Спортивная» перенесли на октябрь. По его словам, причиной послужила подготовка документов.

СпортивнаяМетроНовосибирск
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter