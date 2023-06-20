На улицу Ленина привезут 13 000 цветов — на праздничное оформление потратят около 3 миллионов рублей

В Новосибирске ищут подрядчика, который оформит улицу Ленина для проведения фестиваля цветов на День города. За работы готовы заплатить почти 3,3 миллиона рублей. На площадку должны привезти не меньше
Информацию об аукционе опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступает «Городская дирекция творческих программ». Подрядчик должен организовать работу Второго международного фестиваля цветов. Также он обеспечит участников реквизитом.
— Цветочный материал должен обладать хорошим качеством и жизнестойкостью. Необходимо осуществить все технические средства и приемы для максимального сохранения материала. Количество цветочного материала должно быть не менее
Композиции фестиваля будут посвящены временам года. Мероприятие начнется в День города, 24 июня.
В этом году в Новосибирске отпразднуют