В Новосибирске у Бугринской рощи хотят построить досуговый центр с библиотекой

В Новосибирске около Бугринской рощи планируют построить досуговый центр с библиотекой. Об этом сообщили в мэрии города.
— Проект планировки, выносимый на публичные слушания, предусматривает на участке около парка проектирование и строительство культурно-досугового центра с библиотекой, — ответили в городской администрации.
В границах проекта планировки на Северо-Чемском жилмассиве могут построить новые объекты капитального строительства до 2030 года.
Публичные слушания о перезонировании двух участков около входа в Бугринскую рощу прошли
Участок, на котором находится бассейн, хотели перевести в зону жилой застройки, но решили оставить спортивную зону, там может появиться новый спортивный объект. Второй участок — пустырь — переведут в деловую застройку, на нем допускается как строительство жилья, так и муниципальная застройка.
Недавно мэрия города показала проект огромного парка «Усть-Тула». Зеленая зона появится между Бугринским и Октябрьским мостами, соединит парк «Арена» и Бугринскую рощу.