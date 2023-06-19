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В Новосибирске у Бугринской рощи хотят построить досуговый центр с библиотекой

Слушания о проекте планировки прошли в начале июня

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У Бугринской рощи находится бассейн, который не работает с 2020 года, на его месте появится новый спортивный объект

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В Новосибирске около Бугринской рощи планируют построить досуговый центр с библиотекой. Об этом сообщили в мэрии города.

— Проект планировки, выносимый на публичные слушания, предусматривает на участке около парка проектирование и строительство культурно-досугового центра с библиотекой, — ответили в городской администрации.

В границах проекта планировки на Северо-Чемском жилмассиве могут построить новые объекты капитального строительства до 2030 года.

Публичные слушания о перезонировании двух участков около входа в Бугринскую рощу прошли 9 июня. В зону смешанной застройки хотели перевести участок напротив входа в зеленую зону, где сейчас находится бассейн «Бугринский», и пустырь рядом.

По поводу этих двух участков проходили слушания

По поводу этих двух участков проходили слушания

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Участок, на котором находится бассейн, хотели перевести в зону жилой застройки, но решили оставить спортивную зону, там может появиться новый спортивный объект. Второй участок — пустырь — переведут в деловую застройку, на нем допускается как строительство жилья, так и муниципальная застройка.

Недавно мэрия города показала проект огромного парка «Усть-Тула». Зеленая зона появится между Бугринским и Октябрьским мостами, соединит парк «Арена» и Бугринскую рощу.

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Бугринская рощаПаркБиблиотекаЗастройка
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