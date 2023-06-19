В Новосибирске у Бугринской рощи хотят построить досуговый центр с библиотекой

Участок, на котором находится бассейн, хотели перевести в зону жилой застройки, но решили оставить спортивную зону, там может появиться новый спортивный объект. Второй участок — пустырь — переведут в деловую застройку, на нем допускается как строительство жилья, так и муниципальная застройка.



Недавно мэрия города показала проект огромного парка «Усть-Тула». Зеленая зона появится между Бугринским и Октябрьским мостами, соединит парк «Арена» и Бугринскую рощу.