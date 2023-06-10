Жилье и бассейн. В Новосибирске жители отстояли застройку участка у Бугринской рощи

Местные жители отстояли застройку спортивной зоны на месте бассейна у Бугринской рощи в Новосибирске. Теперь вместо комплекса появится некий спортивный объект, а сам бассейн перенесут на пустырь, где разрешили строить жилые дома.
9 июня прошли публичные слушания о перезонировании двух участков на Северо-Чемском жилмассиве около входа в Бугринскую рощу. В зону смешанной застройки планировали перевести участок напротив входа в зеленую зону, где сейчас находится бассейн Бугринский и пустырь рядом. Такой вид участков допускает строительство жилых домов, сообщается в телеграм-канале «Коалиция Новосибирск 2020».
Как сообщила НГС жительница, представившаяся Екатериной, с 2020 года бассейн «Бугринский» не работает, но жителям подобный комплекс нужен, потому что все остальные — далеко. Женщина была на слушаниях, она объяснила, что на месте бассейна решили оставить зону под спортивную застройку. Самого бассейна там не будет, он появится рядом на пустыре и может быть встроенным.
— В 2022 году я точно слышала о застройке территории, что, скорее всего, на месте, где сейчас пустырь, появятся жилые дома. В проекте предполагается в зоне жилой застройки построить бассейн, там либо будет муниципальный бассейн, либо жилой дом и в нем маленький комплекс, — объяснила Екатерина.
Участок, на котором сейчас находится бассейн, хотели перевести в зону жилой застройки, но решили оставить спортивную зону, там может появиться новый спортивный объект. Второй участок — пустырь переведут в деловую застройку, на нем допускается как строительство жилья, так и муниципальная застройка.
НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать, известно ли, что может появиться в будущем на этих участках.
Недавно мэрия Новосибирска показала проект огромного парка «Усть-Тула», который соединит Бугринскую рощу с «Ареной» у ЛДС. Там хотят построить поселение, верфь, экстрим-парк, а на острове разместить острог.