Жилье и бассейн. В Новосибирске жители отстояли застройку участка у Бугринской рощи

Как сообщила НГС жительница, представившаяся Екатериной, с 2020 года бассейн «Бугринский» не работает, но жителям подобный комплекс нужен, потому что все остальные — далеко. Женщина была на слушаниях, она объяснила, что на месте бассейна решили оставить зону под спортивную застройку. Самого бассейна там не будет, он появится рядом на пустыре и может быть встроенным.