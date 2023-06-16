Новосибирский губернатор подружился с платежной системой «Мир» — чем они займутся вместе

В подписанном документе губернатор и Владимир Комлев договорились о проведении совместных информационных кампаний, которые будут популяризировать знания о преимуществах Карты жителя Новосибирской области. Как объяснили в пресс-службе правительства региона, карта — сложная информационно-цифровая платформа, которая объединяет несколько сервисов. Карту носить с собой не нужно, так как она может быть привязана к любой банковской карте «Мир».