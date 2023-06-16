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ПМЭФ-2023

Новосибирский губернатор подружился с платежной системой «Мир» — чем они займутся вместе

Андрей Травников находится на ПМЭФ, там он подписал важное соглашение

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Соглашение подписано сегодня, 16 июня

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В Санкт-Петербурге губернатор Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве по развитию карты новосибирца. Это произошло в рамках Петербургского международного экономического форума.

В подписанном документе губернатор и Владимир Комлев договорились о проведении совместных информационных кампаний, которые будут популяризировать знания о преимуществах Карты жителя Новосибирской области. Как объяснили в пресс-службе правительства региона, карта — сложная информационно-цифровая платформа, которая объединяет несколько сервисов. Карту носить с собой не нужно, так как она может быть привязана к любой банковской карте «Мир».

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Губернатор считает соглашение своевременным

Видео: Оксана Маклакова/Msk1.ru

— Новосибирская область вошла в этап наполнения нашей системы Карты жителя сервисами, востребованными и удобными для людей. Появление этого уникального формата — Карты жителя открытой архитектуры, открытой концепции, возможность участвовать в ней для любого банка, любой государственной или коммерческой организации появилась после создания национальной платежной системы. Теперь нет опасений за персональные данные россиян и есть карта, востребованная всеми российскими и иностранными банками. На основе карты «Мир» создан проект Карты жителя Новосибирской области, — процитировали в пресс-службе Андрея Травникова.

После подписания соглашения платежная система «Мир» и правительство Новосибирской области собираются подготовить план для реализации инициатив.

На ПМЭФ в этом году состоялось и другое важное событие. Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв объявил о запуске нового сайта в сети холдинга — VLADIVOSTOK1.RU. Он стал самой восточной точкой на карте медиакорпорации, в которую входит и портал НГС.

Карта жителяГубернаторПМЭФНовосибирск
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