ПМЭФ-2023: Shkulev Media Holding запустил новый городской портал во Владивостоке

Городские порталы Shkulev Media Holding — крупнейшая в России сеть городских онлайн-медиа, которая объединяет сайты в 46 городах. В сеть входит крупнейший городской портал в стране E1.RU в Екатеринбурге, «Фонтанка.ру» в Санкт-Петербурге, порталы в Новосибирске (NGS.RU), Челябинске (74.RU), Нижнем Новгороде (NN.RU), Самаре (63.RU), десятках других городов. В 2022 году холдинг запустил городской портал в главном городе России — Москве. За это время MSK1.RU вошел в топ-2 московских медиа по размеру аудитории.



Также Shkulev Media Holding выпускает глянцевые издания премиум-класса Psychologies, Marie Claire, «Вокруг Света», «Антенна-Телесемь», развивает сайты Woman.ru, StarHit, myDecor, theGirl, Wday, ряд других.