«Шиферный лист упал рядом с женщиной»: жители новосибирского общежития заявили об опасностях в своем доме

НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать, почему общежитие находится в таком состоянии.

Недавно НГС писал о том, что в квартире 79-летней Эвы Рыбалко, ветерана труда, обрушился потолок. После случившегося прокуратура начала проверку.