«Шиферный лист упал рядом с женщиной»: жители новосибирского общежития заявили об опасностях в своем доме

Жители новосибирского общежития в Дзержинском районе показали фото с разрушениями в их жилище. Они заявляют, что жить в нем опасно. При этом представители УК отвечают, что жильцы сами отказались платить за ремонт.
Евгения, жительница общежития на Шишкина, 114, рассказала НГС, что в здании валится потолок, стены, а капитальный ремонт запланирован только на 2034 год.
— Управляющая компания ремонтировала шифер примерно две недели назад: железный лист набили на шифер и поломали его. Сегодня шифер упал с крыши, мимо проходила одна из жительниц, куски упали в полуметре от нее, — рассказала женщина.
НГС связался с мастером участка, которая представилась Ольгой. Она объяснила, что когда на крыше ломается шифер, его точечно меняют, а большой ремонт проводят за счет собственников.
— Недавно было голосование, жители за всё проголосовали против, суммы большие. Такие ремонты делают за счет собственников, — отметила мастер.
По словам местной жительницы Евгении, в коридорах общежития штукатурка обваливается не первый год, жители своими силами ремонтируют дом.
— Потолок обвалился примерно месяц назад. Я позвонила мастеру, она сказала, что штукатур-маляр в отпуске, скоро придет, но он так и не пришел, — рассказала Евгения.
Мастер участка в разговоре с НГС подтвердила, что штукатур-маляр в отпуске, поэтому они не успевают отремонтировать стены, в будущем мелкий ремонт планируют провести.
Домом на Шишкина, 114 управляет АО «МУК», по документам, которые Евгения предоставила редакции НГС, компания решила провести голосование за ремонт дома на сумму более чем 2 миллиона рублей.
Дозвониться до самой управляющей компании журналисту не удалось, так же как и жителям дома.
НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать, почему общежитие находится в таком состоянии.
Недавно НГС писал о том, что в квартире 79-летней Эвы Рыбалко, ветерана труда, обрушился потолок. После случившегося прокуратура начала проверку.