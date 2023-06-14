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«Стерва такая! Противная тетка!»: Александр Пушной показал, как бы он выглядел, если бы был женщиной

Фотографию он опубликовал в социальных сетях

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В комментариях подписчики также шутят над женским образом музыканта

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Музыкант из Новосибирска Александр Пушной показал фотографию, как бы он выглядел, если бы был женщиной.

Фотографию в женском облике Пушной опубликовал на своей официальной странице в Instagram*. Он шутит, что если бы был женщиной, то внешне был бы похож на стерву.

— Ну стерва такая... Прям стерва! Противная тетка! — написал музыкант под постом.

Так с помощью специальных редакторов Александр превратился в женщину

Так с помощью специальных редакторов Александр превратился в женщину

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Под постом подписчики также шутят над образом музыканта.

— Женщина отработала кучу сезонов «Галилео», имейте совесть и уважение, — шутят пользователи.

В январе прошлого года Александр Пушной вместе с телеведущим Михаилом Шацем приняли участие в шоу «Кто хочет стать миллионером?» Их выигрыш составил 400 тысяч рублей. Все деньги, по словам участников, они планировали перевести в благотворительный фонд.

Другая известная сибирячка — Пелагея — недавно опубликовала фотографии и видео с дочерью Таисией — на них певица с дочкой проводят выходной в зоопарке.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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