«Стерва такая! Противная тетка!»: Александр Пушной показал, как бы он выглядел, если бы был женщиной

Музыкант из Новосибирска Александр Пушной показал фотографию, как бы он выглядел, если бы был женщиной.
Фотографию в женском облике Пушной опубликовал на своей официальной странице в Instagram*. Он шутит, что если бы был женщиной, то внешне был бы похож на стерву.
— Ну стерва такая... Прям стерва! Противная тетка! — написал музыкант под постом.
Под постом подписчики также шутят над образом музыканта.
— Женщина отработала кучу сезонов «Галилео», имейте совесть и уважение, — шутят пользователи.
В январе прошлого года Александр Пушной вместе с телеведущим Михаилом Шацем приняли участие в шоу «Кто хочет стать миллионером?» Их выигрыш составил 400 тысяч рублей. Все деньги, по словам участников, они планировали перевести в благотворительный фонд.
Другая известная сибирячка — Пелагея — недавно опубликовала фотографии и видео с дочерью Таисией — на них певица с дочкой проводят выходной в зоопарке.
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