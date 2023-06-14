«Стерва такая! Противная тетка!»: Александр Пушной показал, как бы он выглядел, если бы был женщиной

Музыкант из Новосибирска Александр Пушной показал фотографию, как бы он выглядел, если бы был женщиной.

Фотографию в женском облике Пушной опубликовал на своей официальной странице в Instagram*. Он шутит, что если бы был женщиной, то внешне был бы похож на стерву.