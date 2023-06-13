Аттракционы и веревочный парк уберут в «Березовой роще» — в мэрии объяснили зачем

Аттракционы и веревочный парк осенью должны временно демонтировать в «Березовой роще» в Новосибирске. Это необходимо, чтобы провести спил аварийных деревьев.
— Техника не может проехать туда. В конце сезона это сделаем. Нужно, чтобы люди отработали. Веревки не позволяют тоже проехать. Но это не те деревья, которые вот-вот упадут. Можно подождать до конца сезона, — объяснила корреспонденту НГС Светлана Гижицкая, начальник отдела сопровождения озеленения и благоустройства общественных пространств управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.
Почему в «Березовой роще» идет активный спил деревьев и останутся ли там одни пни, НГС объяснял на выходных.