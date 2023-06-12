«Плана нет, рубить будем»: как журналист НГС засунула руку в дерево по локоть в «Березовой роще» — зачем она это сделала

Страсти вокруг «Березовой рощи» не утихают уже несколько месяцев. Общественники бьют тревогу — парк активно вырубают, он больше стал похож на кладбище пней, а плана по его организации так и нет. Люди не понимают, что будет дальше с такой большой зеленой зоной, и боятся ее потерять. Они не верят большим цифрам по высадке и пишут жалобы на чиновников. Светлана Гижицкая, которая отвечает в мэрии Новосибирска за озеленение, согласилась прогуляться с корреспондентом НГС и показать новые насаждения, а также объяснить, почему рощу вырубают, несмотря на то, что нет ни плана, ни дизайн-проекта, ни финансирования.
«Нужно на парк 1,3 миллиарда рублей»
Парк «Березовая роща» незаслуженно долгие годы оставался в тени. Не попал он и в федеральную программу «Комфортная городская среда».
— Эта проблема копилась десятилетиями. В 90-е и нулевые люди находились в состоянии выживания и просто про парки забыли, — начинает разговор Светлана Гижицкая. — И сейчас мы возвращаемся в парки, а проблемы накоплены. По каким-то причинам, для меня непонятным, эта территория не вошла в список десяти, которые можно было бы реконструировать в рамках федеральной программы. Для того чтобы сделать реконструкцию, требуются существенные ресурсы, и их в городском бюджете нет. Но они есть в рамках федеральных программ. Но люди не голосовали за «Березовую рощу», в список финальный она не попала.
Светлана Александровна Гижицкая — начальник отдела сопровождения озеленения и благоустройства общественных пространств управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска, кандидат биологических наук.
Для реконструкции одного гектара нужно около 45 миллионов рублей. Площадь парка сейчас почти 23 гектара.
— Нетрудно посчитать сумму. Выходит чуть более миллиарда рублей, — подчеркивает специалист. — Требуется пройти полный проектный цикл — от эскизов, многочисленных публичных слушаний, дизайн-концепции, опять публичных слушаний до проектно-сметной документации. И только потом аукцион. В «Березовой роще» этот проектный цикл еще не начинался.
У парка нет плана, нет дизайн-концепции, но есть деревья и новосибирцы, которые в нем гуляют.
«Есть план, нет плана — будем пилить»
Городское кладбище в начале прошлого века было организовано уже среди березовой рощи. Деревья еще до этого дружно заняли свободное место.
— Все деревья примерно одного возраста, как мы видим на залежах. Поляна освободилась, никто ничего не стал сеять. Семена березы попали в почву, и они максимально проросли все, — отметила Светлана Гижицкая. — Они все примерно одного возраста.
После 70 лет начинается естественный распад рощи, и процесс набирает обороты с каждым годом.
— Если бы это была естественная экосистема, то на месте упавших берез появлялись бы какие-то новые породы. Вся «Березовая роща» — это березы одновозрастного насаждения, возраст которых около 100 лет. Это предельный возраст для берез. Максимальная продолжительность жизни — около 150 лет. Но если они растут в условиях интенсивного рекреационного стресса, то срок сокращается, — объяснила специалист.
Она заявила, что работы по спилу в парке продолжатся.
— Идет удаление аварийных деревьев, потому что их нельзя оставлять. Если мы их оставляем, то деревья бесконтрольно падают, и это создает угрозу жизни и здоровью граждан и их имуществу. Убираем только те деревья, которые реально представляют угрозу. Есть план, нет плана — нужно обезопасить здоровье и жизни граждан, будем спиливать, — разводит руками эксперт.
Как определяют аварийные деревья
В работе специалисты используют шкалу приказа
— Там описаны признаки деревьев, которые представляют угрозу. Это наклон ствола 45 градусов и ниже, а также если мы видим активную динамику, свежий обрыв корней, — перечислила Светлана Гижицкая. — Когда мы видим дупла и они достаточно существенные, занимают больше половины ствола. И получается, что дерево стоит на живой коре. Это всё опасно. Если деревья суховершинные и наблюдаем сухостой.
Раз в три года в парке проводится инвентаризация. В этом году проходит очередная. В подтверждение своих слов специалист прислала план предыдущего периода.
Сейчас убирают все аварийные деревья в радиусе 30 метров от дорожек. При падении в этих местах они легко могут убить или покалечить человека. Уже спилено 790, и будет убрано в этом году как минимум 260 таких деревьев.
— Когда это будет полностью сделано, а это уже по большей части сделано. Будем убирать опасные в массивах, где всё равно ходят люди, — продолжила Светлана Гижицкая.
«Засуньте руку, не бойтесь»
Перед вырубкой проводится дендрологическое обследование и получается заключение центра защиты леса для сторонней экспертизы.
— Дальше мы по картам проходим и понимаем, сколько деревьев убирать. И как мы будем реконструировать. Поэтому высаживались березы и по периметру другие породы. То, что делают общественники для спасения «Березовой рощи», — это прекрасно. Потому что они держат повестку парка в топе. Даже если нет ресурсов сейчас, проблема настолько остра, что нужно искать их другими способами вне существующих механизмов.
Специалист признала, что пни нужно убирать.
— Пни нужно фрезеровать. Фреза сейчас находится на ремонте, это достаточно дорогостоящее оборудование. Фреза — это пила, которая вертикально расщепляет пень. В итоге он сравнивается с землей. Корни остаются внутри, они постепенно сами сгнивают, и это прекрасно. Они еще и дают почве дышать. Процесс гниения позволяет оставлять порозность. Следующая посадка делается между спиленными деревьями. Думаю, что в течение этого сезона пней не будет. Часть уже убрали, — отметила Светлана Гижицкая.
Новосибирцев возмутило, что техника повредила дубы, которые высадили на аллее ветеранов ВОВ.
— Мы видим три саженца. Аллея в парках — это посадки вдоль дорожек и тропинок. Посадки очень далеки и находятся на поляне. Эти растения были не видны. Средняя высота снежного покрова — метр. Зимой есть режим уборки снега и есть карта уборки. Его сгребают на поляны. В карте на зиму 2022–2023 года эта поляна была признана местом складирования снега. Когда снег выпал, саженцев не стало видно, и тракторист их просто не видел, — заверила Светлана Гижицкая.
Этой весной было высажено два новых дуба взамен поврежденных.
— Существует два никак не общающихся между собой мира — общественники и хозяйственная жизнь парка. Для того чтобы озеленительные акции были успешны, нужно договориться друг с другом, — советует эксперт. — Парк не знал, что такой объект существует. Мы хотим сделать памятное мемориальное место? Нет ничего невозможного. Хорошо. Давайте назовем его, например, памятная дубовая роща. Это общественное место, как жители захотят — так и будет, но нужно делать это профессионально и договорившись друг с другом.
Зачем обрезали защитный экран
Со стороны проспекта Дзержинского рощу защищает зеленый защитный экран. Он состоит из трех рядов. Яблоня ягодная, как изгородь у тротуара, средний ряд — вяз гладкий и дальний — тополь бальзамический.
— Тополь бальзамический — это быстрорастущее средообразующее дерево, которое, по сути, всегда является доминантной. Он ежедневно испаряет до 80 литров воды. Под ним формируется сухая тень, и другие деревья находятся в угнетенном состоянии, что и произошло здесь, — подходит к насаждениям специалист.
Тополя начали отклоняться, кроны переплелись. Вязы они подавили — деревья, пытаясь получить хоть немного света, тоже наклонились.
— Поскольку никто не регулировал кроны, то пришлось убирать высоту, чтобы деревья начали формировать вторичную крону. Невозможно было убрать только 1/3, убрали больше, — подтверждает серьезную обрезку Светлана Гижицкая. — Мы убрали их на высоту 7 метров, при таких показателях восстанавливаются порядка 80% возрастных тополей. Вязы формируем на шар, кроны тополей будем регулировать раз в три года, стричь яблони на нормативной высоте 1,2 метра. Мы получаем стабильный защитный экран. И вокруг растения тоже начинают нормально расти.
Мы переспрашиваем: «Точно никто убирать зеленый экран не будет?» Специалист реагирует очень эмоционально:
— И скажите, зачем мы с этим столько возимся, чтобы снести, что ли? Представляете, сколько это труда?! — возмущается эксперт.
Что будет с липовой аллеей и всё будет в цветах?
Обрезка ждет и липовую аллею в стороне, которая ведет к аттракционам.
— Высаживал ее Горзеленхоз уже в нулевые. Этим посадкам порядка 20 лет. Не могу сказать, что это удачно. Кроны не то что соприкасаются, они в нахлест. Для леса, может, это и нормально, но мы хотим, чтобы все деревья были здоровы, а люди — не наблюдать дарвиновскую борьбу за выживание. Поэтому нижние ветки будем убирать и сухие. С ними будут работать, никто вырубать всё не собирается, — заверила эксперт. — Нужно, чтобы они из деревьев лесного типа превратились в здоровые растения.
На главном променаде будет цветник.
— Здесь мы обрезали деревья, чтобы сформировать у них красивую крону, как в начале у арки. Здесь раньше были цветники, и нужно продолжить цветочную ось, чтобы была перспектива. Будут деревья-шарики и цветочное оформление. Рабатки для этого и делались. Вот эти узкие клумбы. Центральная ось в парках всегда делается с цветами, — заверила эксперт.
Здесь, скорее всего, продолжат аллею роз и посадят можжевельники, но окончательного решения пока нет.
Где сделали новые посадки?
Специально за день перед прогулкой специалисты пересчитали все новые насаждения.
— Полдня вчера считали. У нас получается 13 биогрупп — 187 деревьев, 4 засохших, не найдены 9. Мы можем потратить время и пересчитать теперь с вами все, — предложила Светлана Гижицкая.
Столько времени у нас в распоряжении не было. Подсчеты специалист показала на экране своего телефона.
Вырубка ждет и деревья, которые находятся на арендованных территориях — где стоят аттракционы, веревочный парк.
— Техника не может проехать туда. В конце сезона это сделаем. Нужно, чтобы люди отработали. Веревки не позволяют тоже проехать. Но это не те деревья, которые вот-вот упадут. Можно подождать до конца сезона, — отметила специалист.
— Насколько я вижу по полемике, все хотят видеть здесь природный парк, а не регулярный. Это значит, что мы воссоздаем природный характер березовой рощи. Березы — это основные деревья, и под другие культуры отводится 20–25%. Самого главного ресурса нам не хватает с общественниками — взаимного доверия. А ведь мы бьемся за этот парк в условиях дефицита всего. Нужно вместе это делать. Мы разгребаем ситуацию, которая формировалась не годами, а десятилетиями. Парк сейчас готовится формировать план. Мы не можем и не будем убирать одномоментно все деревья. Но самые опасные будем продолжать спиливать, — на этих словах Светланы Гижицкой и завершилась наша экскурсия.
В Новосибирске на месте нетронутой более 90 лет территории на левом берегу Оби появится огромный парк «Усть-Тула». В будущем здесь появится парк, который соединит Бугринскую рощу с «Ареной» у ЛДС. Журналист НГС побывала на обсуждении новой зеленой зоны — смотрите в материале проект одного из самых больших парков города.