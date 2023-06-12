«Плана нет, рубить будем»: как журналист НГС засунула руку в дерево по локоть в «Березовой роще» — зачем она это сделала

Для реконструкции одного гектара нужно около 45 миллионов рублей. Площадь парка сейчас почти 23 гектара.

— Нетрудно посчитать сумму. Выходит чуть более миллиарда рублей, — подчеркивает специалист. — Требуется пройти полный проектный цикл — от эскизов, многочисленных публичных слушаний, дизайн-концепции, опять публичных слушаний до проектно-сметной документации. И только потом аукцион. В «Березовой роще» этот проектный цикл еще не начинался.