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ЭкологияРепортаж

«Плана нет, рубить будем»: как журналист НГС засунула руку в дерево по локоть в «Березовой роще» — зачем она это сделала

Прогулялись с экспертом, которая подробно объяснила, почему вырубка в парке неизбежна

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Парк «Березовая роща» оказался в непростой ситуации — деревья росли и постарели все вместе

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Страсти вокруг «Березовой рощи» не утихают уже несколько месяцев. Общественники бьют тревогу — парк активно вырубают, он больше стал похож на кладбище пней, а плана по его организации так и нет. Люди не понимают, что будет дальше с такой большой зеленой зоной, и боятся ее потерять. Они не верят большим цифрам по высадке и пишут жалобы на чиновников. Светлана Гижицкая, которая отвечает в мэрии Новосибирска за озеленение, согласилась прогуляться с корреспондентом НГС и показать новые насаждения, а также объяснить, почему рощу вырубают, несмотря на то, что нет ни плана, ни дизайн-проекта, ни финансирования.

«Нужно на парк 1,3 миллиарда рублей»

Парк «Березовая роща» незаслуженно долгие годы оставался в тени. Не попал он и в федеральную программу «Комфортная городская среда».

— Эта проблема копилась десятилетиями. В 90-е и нулевые люди находились в состоянии выживания и просто про парки забыли, — начинает разговор Светлана Гижицкая. — И сейчас мы возвращаемся в парки, а проблемы накоплены. По каким-то причинам, для меня непонятным, эта территория не вошла в список десяти, которые можно было бы реконструировать в рамках федеральной программы. Для того чтобы сделать реконструкцию, требуются существенные ресурсы, и их в городском бюджете нет. Но они есть в рамках федеральных программ. Но люди не голосовали за «Березовую рощу», в список финальный она не попала.

Светлана Александровна Гижицкая — начальник отдела сопровождения озеленения и благоустройства общественных пространств управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска, кандидат биологических наук.

Первое, что бросается в глаза этим летом, — обилие пней в роще

Первое, что бросается в глаза этим летом, — обилие пней в роще

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Для реконструкции одного гектара нужно около 45 миллионов рублей. Площадь парка сейчас почти 23 гектара.

— Нетрудно посчитать сумму. Выходит чуть более миллиарда рублей, — подчеркивает специалист. — Требуется пройти полный проектный цикл — от эскизов, многочисленных публичных слушаний, дизайн-концепции, опять публичных слушаний до проектно-сметной документации. И только потом аукцион. В «Березовой роще» этот проектный цикл еще не начинался.

У парка нет плана, нет дизайн-концепции, но есть деревья и новосибирцы, которые в нем гуляют.

Нехитрыми подсчетами выяснилось, что на реконструкцию парка нужно больше миллиарда рублей

Нехитрыми подсчетами выяснилось, что на реконструкцию парка нужно больше миллиарда рублей

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«Есть план, нет плана — будем пилить»

Городское кладбище в начале прошлого века было организовано уже среди березовой рощи. Деревья еще до этого дружно заняли свободное место.

— Все деревья примерно одного возраста, как мы видим на залежах. Поляна освободилась, никто ничего не стал сеять. Семена березы попали в почву, и они максимально проросли все, — отметила Светлана Гижицкая. — Они все примерно одного возраста.

После 70 лет начинается естественный распад рощи, и процесс набирает обороты с каждым годом.

Светлана Гижицкая объяснила, что старые деревья определяют специалисты. Среди признаков — круглая крона, расщелины, проблемы с корнями, сильный наклон

Светлана Гижицкая объяснила, что старые деревья определяют специалисты. Среди признаков — круглая крона, расщелины, проблемы с корнями, сильный наклон

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— Если бы это была естественная экосистема, то на месте упавших берез появлялись бы какие-то новые породы. Вся «Березовая роща» — это березы одновозрастного насаждения, возраст которых около 100 лет. Это предельный возраст для берез. Максимальная продолжительность жизни — около 150 лет. Но если они растут в условиях интенсивного рекреационного стресса, то срок сокращается, — объяснила специалист.

Она заявила, что работы по спилу в парке продолжатся.

— Идет удаление аварийных деревьев, потому что их нельзя оставлять. Если мы их оставляем, то деревья бесконтрольно падают, и это создает угрозу жизни и здоровью граждан и их имуществу. Убираем только те деревья, которые реально представляют угрозу. Есть план, нет плана — нужно обезопасить здоровье и жизни граждан, будем спиливать, — разводит руками эксперт.

Как определяют аварийные деревья

Аварийные деревья в первую очередь убирают вдоль дорожек

Аварийные деревья в первую очередь убирают вдоль дорожек

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В работе специалисты используют шкалу приказа № 153 по охране и защите зеленых насаждений.

— Там описаны признаки деревьев, которые представляют угрозу. Это наклон ствола 45 градусов и ниже, а также если мы видим активную динамику, свежий обрыв корней, — перечислила Светлана Гижицкая. — Когда мы видим дупла и они достаточно существенные, занимают больше половины ствола. И получается, что дерево стоит на живой коре. Это всё опасно. Если деревья суховершинные и наблюдаем сухостой.

Раз в три года в парке проводится инвентаризация. В этом году проходит очередная. В подтверждение своих слов специалист прислала план предыдущего периода.

В парке проводилась инвентаризация. На карте можно увидеть деревья, дорожки, лавочки. В этом году их опять считают

В парке проводилась инвентаризация. На карте можно увидеть деревья, дорожки, лавочки. В этом году их опять считают

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Сейчас убирают все аварийные деревья в радиусе 30 метров от дорожек. При падении в этих местах они легко могут убить или покалечить человека. Уже спилено 790, и будет убрано в этом году как минимум 260 таких деревьев.

— Когда это будет полностью сделано, а это уже по большей части сделано. Будем убирать опасные в массивах, где всё равно ходят люди, — продолжила Светлана Гижицкая.

На первый взгляд дерево может казаться молодым, но вот такие трещины постепенно делают его опасным

На первый взгляд дерево может казаться молодым, но вот такие трещины постепенно делают его опасным

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«Засуньте руку, не бойтесь»

Перед вырубкой проводится дендрологическое обследование и получается заключение центра защиты леса для сторонней экспертизы.

— Дальше мы по картам проходим и понимаем, сколько деревьев убирать. И как мы будем реконструировать. Поэтому высаживались березы и по периметру другие породы. То, что делают общественники для спасения «Березовой рощи», — это прекрасно. Потому что они держат повестку парка в топе. Даже если нет ресурсов сейчас, проблема настолько остра, что нужно искать их другими способами вне существующих механизмов.

Это дерево аварийное, но стоит на участке ресторана. Парк уже сообщил, что его нужно срочно убрать

Это дерево аварийное, но стоит на участке ресторана. Парк уже сообщил, что его нужно срочно убрать

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Многие привыкли, что в деревьях есть расщелины и дупла, и думают, что ничего страшного в этом нет

Многие привыкли, что в деревьях есть расщелины и дупла, и думают, что ничего страшного в этом нет

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— Засуньте руку вот сюда, — предлагает специалист. — Не бойтесь.<br />Внутри оказалась полная пустота. Дерево стоит на коре. У него нет внутри ствола, который бы его держал. Было страшно, руку удалось достать назад, никто не укусил

— Засуньте руку вот сюда, — предлагает специалист. — Не бойтесь.
Внутри оказалась полная пустота. Дерево стоит на коре. У него нет внутри ствола, который бы его держал. Было страшно, руку удалось достать назад, никто не укусил

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Специалист признала, что пни нужно убирать.

— Пни нужно фрезеровать. Фреза сейчас находится на ремонте, это достаточно дорогостоящее оборудование. Фреза — это пила, которая вертикально расщепляет пень. В итоге он сравнивается с землей. Корни остаются внутри, они постепенно сами сгнивают, и это прекрасно. Они еще и дают почве дышать. Процесс гниения позволяет оставлять порозность. Следующая посадка делается между спиленными деревьями. Думаю, что в течение этого сезона пней не будет. Часть уже убрали, — отметила Светлана Гижицкая.

Неприятная ситуация вышла в этом году с дубами в честь ветеранов ВОВ, но новые деревья уже посадили

Неприятная ситуация вышла в этом году с дубами в честь ветеранов ВОВ, но новые деревья уже посадили

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Новосибирцев возмутило, что техника повредила дубы, которые высадили на аллее ветеранов ВОВ.

— Мы видим три саженца. Аллея в парках — это посадки вдоль дорожек и тропинок. Посадки очень далеки и находятся на поляне. Эти растения были не видны. Средняя высота снежного покрова — метр. Зимой есть режим уборки снега и есть карта уборки. Его сгребают на поляны. В карте на зиму 2022–2023 года эта поляна была признана местом складирования снега. Когда снег выпал, саженцев не стало видно, и тракторист их просто не видел, — заверила Светлана Гижицкая.

Этой весной было высажено два новых дуба взамен поврежденных.

— Существует два никак не общающихся между собой мира — общественники и хозяйственная жизнь парка. Для того чтобы озеленительные акции были успешны, нужно договориться друг с другом, — советует эксперт. — Парк не знал, что такой объект существует. Мы хотим сделать памятное мемориальное место? Нет ничего невозможного. Хорошо. Давайте назовем его, например, памятная дубовая роща. Это общественное место, как жители захотят — так и будет, но нужно делать это профессионально и договорившись друг с другом.

Зачем обрезали защитный экран

Экран защищает парк от пыли и выхлопов с дороги

Экран защищает парк от пыли и выхлопов с дороги

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Со стороны проспекта Дзержинского рощу защищает зеленый защитный экран. Он состоит из трех рядов. Яблоня ягодная, как изгородь у тротуара, средний ряд — вяз гладкий и дальний — тополь бальзамический.

— Тополь бальзамический — это быстрорастущее средообразующее дерево, которое, по сути, всегда является доминантной. Он ежедневно испаряет до 80 литров воды. Под ним формируется сухая тень, и другие деревья находятся в угнетенном состоянии, что и произошло здесь, — подходит к насаждениям специалист.

Тополя начали отклоняться, кроны переплелись. Вязы они подавили — деревья, пытаясь получить хоть немного света, тоже наклонились.

— Поскольку никто не регулировал кроны, то пришлось убирать высоту, чтобы деревья начали формировать вторичную крону. Невозможно было убрать только 1/3, убрали больше, — подтверждает серьезную обрезку Светлана Гижицкая. — Мы убрали их на высоту 7 метров, при таких показателях восстанавливаются порядка 80% возрастных тополей. Вязы формируем на шар, кроны тополей будем регулировать раз в три года, стричь яблони на нормативной высоте 1,2 метра. Мы получаем стабильный защитный экран. И вокруг растения тоже начинают нормально расти.

Мы переспрашиваем: «Точно никто убирать зеленый экран не будет?» Специалист реагирует очень эмоционально:

— И скажите, зачем мы с этим столько возимся, чтобы снести, что ли? Представляете, сколько это труда?! — возмущается эксперт.

Защитный экран будут поддерживать в таком состоянии

Защитный экран будут поддерживать в таком состоянии

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Что будет с липовой аллеей и всё будет в цветах?

Обрезка ждет и липовую аллею в стороне, которая ведет к аттракционам.

Посадки лип сделали в нулевые. Деревья стоят в два ряда вдоль дорожки. Их кроны сомкнулись и идут в нахлест

Посадки лип сделали в нулевые. Деревья стоят в два ряда вдоль дорожки. Их кроны сомкнулись и идут в нахлест

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— Высаживал ее Горзеленхоз уже в нулевые. Этим посадкам порядка 20 лет. Не могу сказать, что это удачно. Кроны не то что соприкасаются, они в нахлест. Для леса, может, это и нормально, но мы хотим, чтобы все деревья были здоровы, а люди — не наблюдать дарвиновскую борьбу за выживание. Поэтому нижние ветки будем убирать и сухие. С ними будут работать, никто вырубать всё не собирается, — заверила эксперт. — Нужно, чтобы они из деревьев лесного типа превратились в здоровые растения.

Деревья борются друг с другом за свет, и нижние ветки засыхают и ломаются

Деревья борются друг с другом за свет, и нижние ветки засыхают и ломаются

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Деревья на центральной аллее обрезали, чтобы сформировать круглые кроны

Деревья на центральной аллее обрезали, чтобы сформировать круглые кроны

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На главном променаде будет цветник.

— Здесь мы обрезали деревья, чтобы сформировать у них красивую крону, как в начале у арки. Здесь раньше были цветники, и нужно продолжить цветочную ось, чтобы была перспектива. Будут деревья-шарики и цветочное оформление. Рабатки для этого и делались. Вот эти узкие клумбы. Центральная ось в парках всегда делается с цветами, — заверила эксперт.

Здесь, скорее всего, продолжат аллею роз и посадят можжевельники, но окончательного решения пока нет.

В парке есть проблема с поливом. Система дотягивается только до аллеи, где есть цветы. Внутрь парка воду возит трактор в огромной бочке

В парке есть проблема с поливом. Система дотягивается только до аллеи, где есть цветы. Внутрь парка воду возит трактор в огромной бочке

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Где сделали новые посадки?

По данным мэрии, в парке было высажено 200 берез

По данным мэрии, в парке было высажено 200 берез

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Специально за день перед прогулкой специалисты пересчитали все новые насаждения.

— Полдня вчера считали. У нас получается 13 биогрупп — 187 деревьев, 4 засохших, не найдены 9. Мы можем потратить время и пересчитать теперь с вами все, — предложила Светлана Гижицкая.

Столько времени у нас в распоряжении не было. Подсчеты специалист показала на экране своего телефона.

Пузыреплодники были найдены у каруселей. Их насчитали более 150 штук

Пузыреплодники были найдены у каруселей. Их насчитали более 150 штук

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Можжевельников оказалось на 100 штук меньше. Специалисты объяснили это естественной гибелью, а также предприимчивыми бабушками, которые выкапывают растение себе на дачу. Можжевельники высажены на аллее роз и у мемориала

Можжевельников оказалось на 100 штук меньше. Специалисты объяснили это естественной гибелью, а также предприимчивыми бабушками, которые выкапывают растение себе на дачу. Можжевельники высажены на аллее роз и у мемориала

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Установили и тренажеры на площадке, которую разрушили при вырубке деревьев

Установили и тренажеры на площадке, которую разрушили при вырубке деревьев

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Вырубка ждет и деревья, которые находятся на арендованных территориях — где стоят аттракционы, веревочный парк.

Веревки не дают подойти к деревьям

Веревки не дают подойти к деревьям

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— Техника не может проехать туда. В конце сезона это сделаем. Нужно, чтобы люди отработали. Веревки не позволяют тоже проехать. Но это не те деревья, которые вот-вот упадут. Можно подождать до конца сезона, — отметила специалист.

Аттракционы будут убирать в конце осени

Аттракционы будут убирать в конце осени

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— Насколько я вижу по полемике, все хотят видеть здесь природный парк, а не регулярный. Это значит, что мы воссоздаем природный характер березовой рощи. Березы — это основные деревья, и под другие культуры отводится 20–25%. Самого главного ресурса нам не хватает с общественниками — взаимного доверия. А ведь мы бьемся за этот парк в условиях дефицита всего. Нужно вместе это делать. Мы разгребаем ситуацию, которая формировалась не годами, а десятилетиями. Парк сейчас готовится формировать план. Мы не можем и не будем убирать одномоментно все деревья. Но самые опасные будем продолжать спиливать, — на этих словах Светланы Гижицкой и завершилась наша экскурсия.

В Новосибирске на месте нетронутой более 90 лет территории на левом берегу Оби появится огромный парк «Усть-Тула». В будущем здесь появится парк, который соединит Бугринскую рощу с «Ареной» у ЛДС. Журналист НГС побывала на обсуждении новой зеленой зоны — смотрите в материале проект одного из самых больших парков города.

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