«Цвет меняется фантастически»: в небе над Новосибирском появилась яркая радуга — впечатляющие фотографии

12 июня вечернее небо Новосибирска порадовало горожан красочной радугой. Любоваться ею можно было около получаса, за это время новосибирцы успели сделать кучу красивых фотографий. Яркими кадрами сибиряки поделились в соцсетях.
— Посмотрите, какое красивое небо на закате! Фото сделаны с интервалом в пару минут, но цвет меняется фантастически, — написала читательница НГС Елизавета.
— Она висела в небе не меньше получаса и начала таять только после заката, — отметила Наталья Плотникова.
Ранее радугу в тумане заметили в Новосибирской области. Снимки явления сделали во время соревнований по рыбалке.