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«Цвет меняется фантастически»: в небе над Новосибирском появилась яркая радуга — впечатляющие фотографии

Радугу заметили в разных районах города

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Радугу было видно из всех районов города

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12 июня вечернее небо Новосибирска порадовало горожан красочной радугой. Любоваться ею можно было около получаса, за это время новосибирцы успели сделать кучу красивых фотографий. Яркими кадрами сибиряки поделились в соцсетях.

Небо окрасилось в нежно-розовый цвет

Небо окрасилось в нежно-розовый цвет

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— Посмотрите, какое красивое небо на закате! Фото сделаны с интервалом в пару минут, но цвет меняется фантастически, — написала читательница НГС Елизавета.

Некоторым удалось увидеть радугу полностью

Некоторым удалось увидеть радугу полностью

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Кстати, из центра радуга была хорошо заметна

Кстати, из центра радуга была хорошо заметна

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— Она висела в небе не меньше получаса и начала таять только после заката, — отметила Наталья Плотникова.

Она особенно красива в лучах закатного солнца

Она особенно красива в лучах закатного солнца

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А кто-то заметил радугу, находясь на природе недалеко от города

А кто-то заметил радугу, находясь на природе недалеко от города

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Радугу заметили в разных районах города

Радугу заметили в разных районах города

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Ранее радугу в тумане заметили в Новосибирской области. Снимки явления сделали во время соревнований по рыбалке.

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РадугаФотоНовосибирск
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