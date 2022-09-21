Радугу в тумане заметили в Новосибирской области — фото необычного явления
Снимки сделали во время соревнований по рыбалке
В Новосибирской области во время соревнований по рыбалке заметили необычную радугу, которая образовалась в тумане. Снимки явления сделала сибирячка Ольга Соловьева.
Женщина рассказала НГС, что радугу было видно 19 сентября в районе озера Линево. Сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин объяснил НГС, как возникло это явление:
— Это явление — результат преломления солнечных лучей. Судя по фото, солнце светит вдоль облака, поэтому стало возможным образование этого гало.
Специалист уточнил, что для достижения такого эффекта солнце должно быть невысоко над горизонтом.
Утром 13 сентября на Новосибирск опустился густой туман. Посмотрите на впечатляющие фото этого явления, которые сделал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.