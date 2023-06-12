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«Улицу Пушкина сравняли с землей»: в Новосибирске снесли все дома на одноименной улице русского поэта

Бывшие владельцы домов отказались рассказывать, кто выкупил землю

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На улице было расположено всего шесть частных домов

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В центре Новосибирска снесли все дома на улице Пушкина. Как сообщает Infopro54, недавно там появилась тяжелая техника, которая и разрушила все здания.

— О происходящем я узнал сегодня, сразу же выехал на место. Пообщался с жителями соседних домов, они сказали, что техника здесь работает не первый день. Завтра обязательно выясню всё более подробно, — рассказал НГС депутат Горсовета Новосибирска Сергей Бондаренко.

На улице Пушкина, которая начинается от Ипподромской магистрали и заканчивается на улице Селезнева, было расположено всего шесть частных домов. Люди, которые там жили, не стали говорить, кто и для каких целей выкупил землю.

Ранее на Маркса были снесены остановочные павильоны и совмещенные с ними киоски. Остановку общественного транспорта перенесли на новое место. А участок, который занимали павильоны, должен стать частью небольшого сквера.

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