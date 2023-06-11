«Наехал колесом»: автомобиль повредил гидрант на Нижней Ельцовке — вода хлынула в частные дома

Вечером 11 июня в Новосибирске затопило улицу на Нижней Ельцовке. Как сообщила НГС местная жительница Анна, прорыв произошел примерно в 18:30 из-за поврежденного гидранта на улице Черносельской. Женщина заявила, что на устройство наехала колесом пожарная машина.
— Пожарная машина приехала на Черносельскую, набирала воду и перекрыла дорогу. Она решила пропустить машины и наехала колесом на гидрант, сломав его, — сообщила Анна.
По словам жительницы Новосибирска, после происшествия поврежденный гидрант забрали, а вода затопила дорогу и хлынула на территорию двух частных домов по улице Черносельской. В одном из них живут родители сибирячки.
— Гидрант забрали. Мой папа поставил ограждение, а пока за ним ходил, в колодец угодила машина, — рассказала НГС Анна. — Службы не приехали, позвонили куда можно. Воду не перекрыли, топит очень сильно.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Корреспондент издания позвонил в центральную диспетчерскую службу и единый диспетчерский пункт по приему аварийных заявок на сетях «Горводоканала» с целью узнать, когда специалисты планируют перекрыть воду для устранения потопа. Получить комментарий организации на момент публикации новостного материала не удалось.
В середине мая в Новосибирске на Гусинобродском шоссе случилась коммунальная авария. На участке дороги прорвало теплосеть, из-за чего двор затопило водой.