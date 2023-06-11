«Наехал колесом»: автомобиль повредил гидрант на Нижней Ельцовке — вода хлынула в частные дома

— Пожарная машина приехала на Черносельскую, набирала воду и перекрыла дорогу. Она решила пропустить машины и наехала колесом на гидрант, сломав его, — сообщила Анна.



По словам жительницы Новосибирска, после происшествия поврежденный гидрант забрали, а вода затопила дорогу и хлынула на территорию двух частных домов по улице Черносельской. В одном из них живут родители сибирячки.