В Новосибирске появятся психологи для участников СВО — их подготовят в НГМУ

В Новосибирске появятся психологи, которые будут работать с вернувшимися из зоны СВО военнослужащими. Об этом сообщает издание РБК Новосибирск со ссылкой на Минздрав Новосибирской области.
Подготовку специалистов начал Новосибирский государственный медицинский университет. Их обучают по программе дополнительного образования. Речь идет об оказании психологической помощи военнослужащим, которые вернулись из зоны проведения спецоперации, и раннему выявлению признаков посттравматического стрессового расстройства.
Кроме того, уже сейчас для оказания помощи участникам СВО в Новосибирской области обучили шесть психотерапевтов и шесть медицинских психологов. Их подготовили при поддержке регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
В конце мая власти Новосибирской области предложили чиновникам отправить часть своей зарплаты на помощь участникам специальной военной операции. Средства на помощь бойцам перечислил губернатор Андрей Травников.