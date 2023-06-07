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Тема дняГубернатор отвечает на вопросы про ремонт дорог
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Онлайн-трансляция

Губернатор Новосибирской области отвечает на вопросы о дорожном ремонте — онлайн-трансляция

Андрей Травников вышел в прямой эфир в среду в 9 утра

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 7 июня, вышел в прямой эфир. Темой трансляции на телеканале «Вести Новосибирск» стал контроль за качеством дорожного строительства и ремонта.

В студии телеканала также появились министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, начальник управления автодорог Новосибирска Сергей Эпов и председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко.

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Прямой эфир начнется в 09:00. А пока вспомним, что в понедельник, 5 июня, губернатор предложил заставить подрядчиков, которые отказываются от гарантийного ремонта, сдавать «каждый сантиметр асфальта». Так эмоционально он отреагировал на информацию, что в Искитиме рабочие отказываются переделывать дорогу, несмотря на решение суда.

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ГубернаторПрямой эфирРемонт дорогНовосибирская область
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