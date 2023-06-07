Губернатор Новосибирской области отвечает на вопросы о дорожном ремонте — онлайн-трансляция

Поделиться
Прямой эфир начнется в 09:00. А пока вспомним, что в понедельник,
Поделиться
Андрей Травников вышел в прямой эфир в среду в
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня,
В студии телеканала также появились министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, начальник управления автодорог Новосибирска Сергей Эпов и председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко.
Поделиться
Прямой эфир начнется в 09:00. А пока вспомним, что в понедельник,
Поделиться
По теме
05 июня 2023, 13:20«Считаю, что поведение возмутительное»: кого Андрей Травников предложит «тренировать до посинения» — гневная речь
05 июня 2023, 12:30Проверку ремонта дорог в Новосибирской области решили непрерывно снимать на видео
21 апреля 2023, 19:50Губернатор Андрей Травников будет баллотироваться на второй срок осенью 2023 года