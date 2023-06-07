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Массовое отключение газа произошло в коттеджном поселке «Биатлон» в Новосибирске

Под отключение попало 69 объектов

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Инцидент произошел в Дзержинском районе

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В Дзержинском районе Новосибирска в коттеджном поселке «Биатлон» в ночь с 6 на 7 июня произошло отключение газоснабжения. По данным муниципального портала Новосибирска, газ отсутствует в зданиях на улицах Атлетической, Виктора Звонарева, Павла Кондратенко и других. Всего под отключение попало 69 объектов.

Причина, по которой произошел сбой, пока неизвестна

Причина, по которой произошел сбой, пока неизвестна

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Как сообщил читатель НГС, в 23:04 на улице Атлетической раздался сильный хлопок, после чего на короткое время свет погас, а затем пропал и газ.

Корреспондент НГС обратился в аварийную службу городских газовых систем за комментарием по инциденту.

— Данный участок относится к нашей службе. Заявку вашу приняли, в ближайшее время направим туда специалистов. Информацию уточняем, — пояснили НГС в аварийной службе.

Причина, по которой произошел сбой, пока неизвестна.

Ранее утечка газа произошла в многоэтажке на улице Весенней. По словам очевидцев, жильцов дома эвакуировали.

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