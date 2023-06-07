Массовое отключение газа произошло в коттеджном поселке «Биатлон» в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска в коттеджном поселке «Биатлон» в ночь с 6 на 7 июня произошло отключение газоснабжения. По данным муниципального портала Новосибирска, газ отсутствует в зданиях на улицах Атлетической, Виктора Звонарева, Павла Кондратенко и других. Всего под отключение попало 69 объектов.