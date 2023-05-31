Новосибирцы сообщили об утечке газа в многоэтажке на Весенней — всех эвакуировали

Вечером 31 мая новосибирцы сообщили об утечке газа в доме
— В 18:50 нам сообщили, что на Весенней, 16 произошла утечка газа, и всех попросили выйти. Утечка произошла в соседнем третьем подъезде. На место приехали пожарные, скорая и полиция. Жильцов дома эвакуировали, ждем, когда утечку устранят, — рассказала НГС Анастасия.
По словам девушки, утечку устранили спустя 30 минут, жильцам разрешили войти в здание.
Ранее в Новосибирске произошла трагедия — взорвался газ в доме на улице Линейной, 39. В результате обрушения погибли 14 человек, самой младшей из них было 2 года. На месте работали спасатели, полиция и медики, завалы разбирали около суток. НГС собрал в одном видео всё, что известно о происшествии.