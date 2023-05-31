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Тема дняНовосибирцы сообщили об утечке газа в многоэтажке
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Новосибирцы сообщили об утечке газа в многоэтажке на Весенней — всех эвакуировали

Утечку выявили в третьем подъезде

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ЧП произошло в доме № 16

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Вечером 31 мая новосибирцы сообщили об утечке газа в доме № 16 на улице Весенней. Как рассказал НГС очевидец Анастасия Садкова, жильцов дома эвакуировали.

— В 18:50 нам сообщили, что на Весенней, 16 произошла утечка газа, и всех попросили выйти. Утечка произошла в соседнем третьем подъезде. На место приехали пожарные, скорая и полиция. Жильцов дома эвакуировали, ждем, когда утечку устранят, — рассказала НГС Анастасия.

По словам девушки, утечку устранили спустя 30 минут, жильцам разрешили войти в здание.

Ранее в Новосибирске произошла трагедия — взорвался газ в доме на улице Линейной, 39. В результате обрушения погибли 14 человек, самой младшей из них было 2 года. На месте работали спасатели, полиция и медики, завалы разбирали около суток. НГС собрал в одном видео всё, что известно о происшествии.

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— Из квартиры №36 доносился запах газа. Сотрудники МЧС проникли в квартиру и отключили газ. Из здания эвакуировали 70 человек, до прибытия пожарных дом самостоятельно покинули 50 жильцов, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

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Утечка газаНовосибирскЭвакуация
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