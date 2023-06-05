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Народная премия НГС

Сибирские красавицы в кокошниках появились на «Народной премии НГС»

Рассказываем, какие образы представили на сцене

Головные уборы создала дизайнер и декоратор Ольга Пашкина

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Вечером 5 июня в Новосибирске проходит «Народная премия НГС». Во время церемонии на сцену концертного комплекса имени Маяковского вышли девушки в кокошниках.

Головные уборы создала дизайнер и декоратор Ольга Пашкина. Сибирячка представила на «Народной премии НГС» несколько образов, за каждым из которых, по ее словам, «стоит большая история».

Сибирячка представила пять образов на сцене премии

Сибирячка представила пять образов на сцене премии

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— В двух словах кратко не получится рассказать. Сегодня вашему вниманию представлены костюмы «Снегурочка», «Черная лебедь», «Хозяйка сибирских полей», «Мой Новосибирск» и «Синяя птица счастья», — сказала Ольга.

Отметим, когда-то Ольга приехала из Междуреченска в Новосибирск поступать в художественное училище, да так и осталась здесь. В марте НГС пришел в гости к дизайнеру — посмотрите ее работы.

Мы ведем онлайн-трансляцию премии у нас на сайте. Прямую трансляцию «Народной премии НГС» можно посмотреть на телеприставках телевидения «Электронного города». Всё о «Народной премии» мы собираем в отдельном сюжете.

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