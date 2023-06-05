Сибирские красавицы в кокошниках появились на «Народной премии НГС»

Вечером 5 июня в Новосибирске проходит «Народная премия НГС». Во время церемонии на сцену концертного комплекса имени Маяковского вышли девушки в кокошниках.
Головные уборы создала дизайнер и декоратор Ольга Пашкина. Сибирячка представила на «Народной премии НГС» несколько образов, за каждым из которых, по ее словам, «стоит большая история».
— В двух словах кратко не получится рассказать. Сегодня вашему вниманию представлены костюмы «Снегурочка», «Черная лебедь», «Хозяйка сибирских полей», «Мой Новосибирск» и «Синяя птица счастья», — сказала Ольга.
Отметим, когда-то Ольга приехала из Междуреченска в Новосибирск поступать в художественное училище, да так и осталась здесь. В марте НГС пришел в гости к дизайнеру — посмотрите ее работы.
Мы ведем онлайн-трансляцию премии у нас на сайте. Прямую трансляцию «Народной премии НГС» можно посмотреть на телеприставках телевидения «Электронного города». Всё о «Народной премии» мы собираем в отдельном сюжете.