Сибирские красавицы в кокошниках появились на «Народной премии НГС»

Вечером 5 июня в Новосибирске проходит «Народная премия НГС». Во время церемонии на сцену концертного комплекса имени Маяковского вышли девушки в кокошниках.



Головные уборы создала дизайнер и декоратор Ольга Пашкина. Сибирячка представила на «Народной премии НГС» несколько образов, за каждым из которых, по ее словам, «стоит большая история».

