Дмитрий Губерниев передал привет новосибирской спортсменке со сцены «Народной премии НГС» — видео

—Здравствуйте, единственная на планете и неповторимая Октябрина Александровна. Боже мой, первая чемпионка первого в истории Советского Союза чемпионата по биатлону. Вы и есть сама история, вы тот человек, который творил, что есть у нас сейчас в биатлоне. И я, имея возможность комментировать состязания, персонально благодарен вам за тот вклад. Да и премию нужно переименовать в Октябрину, — поделился эмоциями Дмитрий Губерниев.