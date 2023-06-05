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Народная премия НГС

Дмитрий Губерниев передал привет новосибирской спортсменке со сцены «Народной премии НГС» — видео

Известный комментатор признался, что он давний поклонник Октябрины Соколовой

Октябрина Соколова вручала премию «Медицинскому центру года»

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Комментатор Дмитрий Губерниев передал по видео привет спортсменке Октябрине Соколовой на сцене «Народной премии НГС». Мужчина признался, что он давний поклонник биатлонистки.

—Здравствуйте, единственная на планете и неповторимая Октябрина Александровна. Боже мой, первая чемпионка первого в истории Советского Союза чемпионата по биатлону. Вы и есть сама история, вы тот человек, который творил, что есть у нас сейчас в биатлоне. И я, имея возможность комментировать состязания, персонально благодарен вам за тот вклад. Да и премию нужно переименовать в Октябрину, — поделился эмоциями Дмитрий Губерниев.

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Видео: Елена Громкова

Октябрина Соколова стала народным героем на «Премии НГС — 2023». Женщина — нетипичная пенсионерка: до сих пор занимается спортом и выступает на разных соревнованиях, преподает в НГТУ, покоряет горные вершины. Она первая чемпионка СССР по биатлону, судья всероссийской категории. Обо всём этом Октябрина Соколова рассказала в интервью порталу NGS.RU.

Сегодня в концертном зале Маяковского проходит пятая «Народная премия НГС». О том, что там происходит, вы можете прочесть в нашей онлайн-трансляции.

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