«Новосибирск, обнимаю»: Николай Басков обратился к 9-летнему школьнику из Новосибирска — что сказал артист

— Мы с тобой похожи не только внешне. Я ведь тоже учился в школе в Новосибирске, тоже когда-то впервые вышел на сцену. У нас даже первый театр один и тот же, НОВАТ, — сказал артист. — Посмотри, какой путь ты уже проделал, я тобой искренне восхищаюсь. Сколько всего ты уже добился. Я уверен, что все твои мечты обязательно сбудутся, главное не забывай мечтать. Новосибирск, обнимаю.

