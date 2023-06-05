«Новосибирск, обнимаю»: Николай Басков обратился к 9-летнему школьнику из Новосибирска — что сказал артист

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков записал видеообращение для 9-летнего полуфиналиста международного детского вокального конкурса «Ты Супер», новосибирского артиста Сергея Терещенко. Слова народного артиста России прозвучали 5 июня в концертном комплексе имени Маяковского во время церемонии «Народной премии НГС».
— Мы с тобой похожи не только внешне. Я ведь тоже учился в школе в Новосибирске, тоже когда-то впервые вышел на сцену. У нас даже первый театр один и тот же, НОВАТ, — сказал артист. — Посмотри, какой путь ты уже проделал, я тобой искренне восхищаюсь. Сколько всего ты уже добился. Я уверен, что все твои мечты обязательно сбудутся, главное не забывай мечтать. Новосибирск, обнимаю.
Новосибирский школьник вышел на сцену, чтобы объявить победителя премии в номинации «Театр года». Напомним, номинация впервые появилась на церемонии лишь в 2023 году. Победителем стал Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, награду вручили Сергею Терещенко — воспитаннику «НОВАТа».
О том, что происходит на «Народной премии НГС» 5 июня, мы рассказываем в онлайн-трансляции. Посмотреть церемонию можно на телеприставках «Электронного города» и в соцсети «ВКонтакте».