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В Новосибирске прошел концерт группы «Моя Мишель»

Она исполнила четыре популярных трека

Таня Ткачук — автор и исполнитель песен группы «Моя Мишель»

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В Новосибирске прошел концерт группы «Моя Мишель» — им завершилась церемония награждения пятой «Народной премии НГС в киноконцертном комплексе им. Маяковского.

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Группа «Моя Мишель» открыла Народную премию НГС в киноконцертном комплексе им. Маяковского

Видео: Алена Золотухина/NGS.RU

Группа «Моя Мишель» основана в Благовещенске в 2009 году. Ее вокалистка, основательница и автор песен — Таня Ткачук.

«Моя Мишель» спела четыре песни: «Темные Аллеи», которую группа выпустила в 2016 году совместно с DJ Smash. Хиты, которые стали популярны в 2022 году, — «Пташка», записанную с исполнителем Dose, и «Курточка», выпущенная с ЛСП, а также песню «ХУ» (хватит убегать).

Ранее мы рассказывали о том, где можно посмотреть запись трансляции «Народной премии НГС» в Новосибирске.

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