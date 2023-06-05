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Народная премия НГС

Легендарные лабрадоры из Первомайского сквера появились на сцене «Народной премии НГС»

Собаки с владельцем награждали лучший ЖК города

Лабрадоры вышли на сцену киноконцертном комплексе им. Маяковского

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Знаменитые лабрадоры из Первомайского сквера Толстый, Блинчик, Милка вместе с хозяином Павлом Алексеевым вышли на сцену киноконцертном комплексе им. Маяковского во время «Народной премии НГС».

Павел со своими питомцами наградил победителей в номинации «Жилой комплекс года»

Павел со своими питомцами наградил победителей в номинации «Жилой комплекс года»

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Павел со своими питомцами наградил победителей в номинации «Жилой комплекс года». Помогали им легендарные диджеи Саша Чусовитин и Леша Куприянцев.

Посмотрите на видео, как это было.

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Видео: Анна Скок/NGS.RU

Несколько лет назад мы рассказывали историю лабрадоров из Первомайского сквера и их хозяина. Как выяснилось, 15 лет жизнь Павла Алексеева изменил фильм «Пока не сыграл в ящик» и случайный щенок, которого никто не брал у заводчиков из-за обрубленного дверью хвоста.

За «Народной премией НГС» мы следим в нашей онлайн-трансляции, подключайтесь.

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