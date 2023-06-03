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На 26-й этаж в полной амуниции: десятки спасателей поднялись на высотку на скорость — 10 захватывающих фото

Амуниция пожарных и спасателей весит больше 20 килограммов

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Соревнования проходят в Новосибирске уже в пятый раз

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В Новосибирске сегодня, 3 июня, в 12 часов прошли соревнования МЧС «Вертикальный забег». В микрорайоне «Ясный берег» спасатели поднялись на 26-й этаж в полной амуниции и со снаряжением. Сибиряки делали это на скорость.

— Соревнование заключается в том, что в газодымозащитной полной амуниции со снаряжением поднимается на скорость на 26-й этаж. Проверяем пожарных на выносливость. Они все выносливые, но здесь собрались самые лучшие, — рассказал первый заместитель начальника МВД по Новосибирской области Евгений Лебедев.

Фотокорреспондент НГС побывал на соревнованиях и запечатлел лучшие моменты.

Спасатели приехали со всех подразделений Новосибирской области

Спасатели приехали со всех подразделений Новосибирской области

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Соревнования прошли во время аномальной жары

Соревнования прошли во время аномальной жары

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На мероприятии также были дети. Они могли примерить форму, посмотреть показательные выступления пожарных и побывать на выставке пожарной техники

На мероприятии также были дети. Они могли примерить форму, посмотреть показательные выступления пожарных и побывать на выставке пожарной техники

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В соревнованиях приняли участие больше 50 пожарных и спасателей

В соревнованиях приняли участие больше 50 пожарных и спасателей

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На соревнованиях каждый год бьют рекорд предыдущего года

На соревнованиях каждый год бьют рекорд предыдущего года

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Полный комплект одежды весит около 25 килограммов

Полный комплект одежды весит около 25 килограммов

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В соревнованиях могли принять участие все желающие и проверить себя

В соревнованиях могли принять участие все желающие и проверить себя

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Экипировка весит больше 20 килограммов

Экипировка весит больше 20 килограммов

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Вчера, 2 июня, в новосибирском ТРЦ «Сан-Сити» прошло соревнование по поеданию баклавы. Его устроил кондитер Исмаил Йашар, а участники за час съели около 6 килограммов восточных сладостей.

ПожарныеМЧСВысоткаЯсный берег
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