На 26-й этаж в полной амуниции: десятки спасателей поднялись на высотку на скорость — 10 захватывающих фото

В Новосибирске сегодня, 3 июня, в 12 часов прошли соревнования МЧС «Вертикальный забег». В микрорайоне «Ясный берег» спасатели поднялись на 26-й этаж в полной амуниции и со снаряжением. Сибиряки делали это на скорость.
— Соревнование заключается в том, что в газодымозащитной полной амуниции со снаряжением поднимается на скорость на 26-й этаж. Проверяем пожарных на выносливость. Они все выносливые, но здесь собрались самые лучшие, — рассказал первый заместитель начальника МВД по Новосибирской области Евгений Лебедев.
Фотокорреспондент НГС побывал на соревнованиях и запечатлел лучшие моменты.
Вчера, 2 июня, в новосибирском ТРЦ «Сан-Сити» прошло соревнование по поеданию баклавы. Его устроил кондитер Исмаил Йашар, а участники за час съели около 6 килограммов восточных сладостей.