freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 5/10
usd 80.97
eur 86.58
СрочноГрузовик свалился в кювет на трассе. Фото
Все новости
Все новости

«Пока об отдыхе не думаю»: мэр Новосибирска скрывает свои планы на летний отпуск

По словам Анатолия Локтя, сейчас у него много работы

1 580

В прошлом году мэр уходил в летний отпуск на 10 дней

Поделиться

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не стал делиться с журналистами своими планами на летний отдых. Он сказал, что сейчас больше думает о работе.

Вопрос о том, какие у мэра планы на отпуск и будет ли он отдыхать летом, ему задали во время пресс-конференции 2 июня.

— Не делюсь обычно планами своими, пока об отдыхе не думаю. Большой объем работ, ремонтных работ, подготовки ко Дню городу. Пока голова занята не тем, о чем вы спрашиваете, — ответил Анатолий Локоть.

В прошлом году мэр рассказал, что брал отпуск на 10 дней. Он не выезжал из Новосибирской области и отдыхал на природе.

В конце апреля, перед началом сезона шашлыков, у мэра Новосибирска спросили, по какому рецепту он готовит маринад для этого блюда. Анатолий Локоть ответил, что не любит шашлыки, и объяснил почему.

Анатолий ЛокотьОтпускЛетний отдыхМэр Новосибирска
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter