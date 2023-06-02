«Пока об отдыхе не думаю»: мэр Новосибирска скрывает свои планы на летний отпуск

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не стал делиться с журналистами своими планами на летний отдых. Он сказал, что сейчас больше думает о работе.
Вопрос о том, какие у мэра планы на отпуск и будет ли он отдыхать летом, ему задали во время пресс-конференции 2 июня.
— Не делюсь обычно планами своими, пока об отдыхе не думаю. Большой объем работ, ремонтных работ, подготовки ко Дню городу. Пока голова занята не тем, о чем вы спрашиваете, — ответил Анатолий Локоть.
В прошлом году мэр рассказал, что брал отпуск на 10 дней. Он не выезжал из Новосибирской области и отдыхал на природе.
В конце апреля, перед началом сезона шашлыков, у мэра Новосибирска спросили, по какому рецепту он готовит маринад для этого блюда. Анатолий Локоть ответил, что не любит шашлыки, и объяснил почему.