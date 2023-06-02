Неон и светящиеся деревья: как в Новосибирске украсят улицу Ленина ко Дню города

В закупке указано, что оформить улицу Ленина в рамках празднования 130-летия Новосибирска необходимо с 6 по 18 июня. Подрядчик выполнит ограждение площадки, установит бетонные блоки и металлические столбы. На улице Ленина появятся металлические конструкции с неоном и светящиеся деревья — 24 штуки. Кроме того, подрядчик проведет монтаж деревянных конструкций-лавок на бетонных блоках.



— Осуществить декоративные работы по оформлению пространства между пригрузами, установка пола и стен между конструкций с неоном из доски строганной размером не менее 20х96х2000, а также из бруса. Схема на декоративные работы находится в процессе разработки заказчиком, — указан в документах.

