Неон и светящиеся деревья: как в Новосибирске украсят улицу Ленина ко Дню города

В Новосибирске ищут подрядчика, который выполнит декоративно-художественное оформление пространств ко Дню города. За работы готовы заплатить почти 5 миллионов рублей.
Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. В документах указано, что речь идет об оформлении участка улицы Ленина от площади Ленина до перекрестка с Советской. Напомним, в честь праздника часть улицы перекроют для движения автомобилей. Ограничения планируется ввести с 3 июня.
В закупке указано, что оформить улицу Ленина в рамках празднования 130-летия Новосибирска необходимо с 6 по 18 июня. Подрядчик выполнит ограждение площадки, установит бетонные блоки и металлические столбы. На улице Ленина появятся металлические конструкции с неоном и светящиеся деревья — 24 штуки. Кроме того, подрядчик проведет монтаж деревянных конструкций-лавок на бетонных блоках.
— Осуществить декоративные работы по оформлению пространства между пригрузами, установка пола и стен между конструкций с неоном из доски строганной размером не менее 20х96х2000, а также из бруса. Схема на декоративные работы находится в процессе разработки заказчиком, — указан в документах.
Заказчиком работ выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». Начальная цена договора составляет 4,9 миллиона рублей.
Как сообщила НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, подрядчик проведет оформление улицы Ленина под проведение международного фестиваля цветов. Отметим, его работа начнется в городе 24 июня.
Прадничные мероприятия в честь Дня города пройдут в Новосибирске 24 и 25 июня. НГС опубликовал список всех событий, которые запланированы в городе.